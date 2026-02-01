Mještani planiraju novi skup ispred Skupštine Crne Gore

Izvor: Glavni grad Podgorica

Mještani Gornje Gorice i danas su održali protest ispred Konjičkog kluba „Budućnost“, zahtijevajući povraćaj imovine nacionalizovane šezdesetih godina prošlog vijeka, koja je potom pripala kompaniji „Plantaže“. Oni ističu da je riječ o njihovoj đedovini, a višedecenijska nepravda i dalje ostaje bez institucionalnog odgovora.

Novi protest zakazan je za sjutra, od 10.30 do 11.30 časova, ispred Skupštine Crne Gore.

„Danas smo po 17. put izrazili protest, naročito zbog činjenice da nadležni ne žele da razgovaraju o ovom pitanju. Sjutra nastavljamo ispred parlamenta i nećemo odustati sve dok se naši zahtjevi ne ispune“, poručili su u ime mještana Marko Milić i Miško Berilažić.

Gornjogoričani ukazuju na dugogodišnje ignorisanje njihovih zahtjeva, podsjećajući da su se u više navrata obraćali svim nadležnim institucijama, ali da do danas nije ponuđeno nikakvo rješenje.

Posebnu zabrinutost izaziva informacija da bi „Plantaže“ u narednom periodu mogle pristupiti prodaji ove imovine, što dodatno produbljuje osjećaj nepravde i neizvjesnosti među mještanima.

Milić i Berilažić podsjetili su da je još prije više od godinu dana trebalo da dođe do sastanka sa predsjednikom Skupštine Crne Gore, Andrijom Mandićem, ali da on nikada nije održan, iako je zvaničan zahtjev uredno predat.

Takođe su naveli da su, na osnovu usmene saglasnosti dobijene ispred Skupštine, uputili pismeni zahtjev Johanu Satleru, ambasadoru Evropske unije u Crnoj Gori, očekujući postupanje u skladu sa evropskim principima. „Na zahtjev podnijet 19. decembra 2025. godine do danas nije stigao odgovor“, istakli su.

Sličan odnos pokazao je i poslanik PES-a Vasilije Čarapić, koji je bio upoznat sa problemom i obećao pomoć, ali već šest mjeseci nema povratne informacije.

Mještani poručuju: „Nastavićemo sa mirnim protestima sve dok se ne pronađe konkretno rješenje. Sjutra ćemo ispred Skupštine podsjetiti poslanike na problem sa kojim su upoznati više od godinu dana, a za koji još uvijek nema odgovora.“