Nakon tehničkog pregleda, korisnici mogu koristiti prvu žičaru, dok se za rekonstrukciju druge, u kojoj je poginuo njemački turista, još čekaju stručni izvještaji

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Žičara Savin kuk 1 danas je otvorena nakon sprovedenog tehničkog pregleda, saznaju "Vijesti" nezvanično.

Žičara Savin kuk 2, na kojoj je 20. decembra prošle godine došlo do nesreće u kojoj je poginuo 34-godišnji njemački državljanin Sebastijan Hertner, i dalje ostaje zatvorena. U toj nesreći teško je povrijeđena i njegova supruga.

Sa kontrolnog saslušanja pred Skupštinskim odborom za antikorupciju, održanog 28. januara, poručeno je da će nadležne pravosudne institucije utvrditi odgovornost za tragediju na Savin kuk 2 i da će njena rekonstrukcija, koja je neophodna, biti zahtjevna.

Skijalište Savin kuk otvoreno je 12. januara.

Sredinom januara, iz Razvojne banke Crne Gore, koja je vlasnik "Turističkog centra Durmitor", zvanično je saopšteno da je angažovana beogradska kompanija "Promezzia" sa timom profesora i stručnjaka za vanredni tehnički pregled žičara, dok bi tehničku procjenu instalacija uskoro mogla izvršiti renomirana austrijska firma "WPK Austria".

Ministarstvo turizma krajem decembra prošle godine tražilo je od Razvojne banke da informiše resor o stanju bezbjednosti dvosjedne žičare Savin kuk 1 i preduzetim mjerama, kao i o nalazima nadležnih državnih organa i inspekcija.

Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić razgovarao je 1. januara sa predsjednikom opštine Žabljak Radošem Žugićem o daljim aktivnostima na skijalištu, sa posebnim akcentom na hitan tehnički pregled kompletne infrastrukture kako bi se provjerilo stanje sistema i obezbijedila sigurnost korisnika.