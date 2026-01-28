Savremeno društvo suočava se s dubokom krizom vrijednosti, u kojoj dominiraju površni, agresivni i sadržaji bez ikakve edukativne ili moralne poruke.

Mediji i društvene mreže sve češće prmovišu skandal, nasilje, seksualizaciju i brzu popularnost, dok se znanje, rad, kultura i karakter potiskuju na margine.

Takvi obrasci ponašanja predstavljaju se kao normalni, čime se utiče na publiku, posebno mlade, koji ostaju bez kvalitetnih uzora i jasnih životnih smjernica. Posljedice su vidljive u porastu nervoze, praznine i društvene agresije. Iako pojedinac ne može promijeniti cijeli sistem, odgovornost postoji u svjesnom izboru sadržaja koji pratimo i podržavamo, kao i u odbijanju da ćutimo pred normalizacijom nenormalnog!



