Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova savjetovao građane i ustanove da prilagode aktivnosti trenutnim vremenskim uslovima te da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najintenzivnijih padavina i udara vjetra.

To je saopšteno danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

"Na osnovu informacija Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS), u narednom periodu očekuju se obilne padavine. Svakodnevno će u svim predjelima biti obilne kiše, praćene jakim vjetrom, pa su ponegdje moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Najviše padavina je predviđeno za danas. Akumulativno u većini mjesta će pasti najmanje 100-150, a u pojedinim i preko 250l/m2 . U srijedu krajem dana je predviđeno jače zahlađenje", ističe se u saopštenju.

Dodali su da su u pripravnosti opštinski operativni timovi.

Iz MUP-a su kazali i da trenutno nema ispuštanja vode sa vještačkih jezera na teritoriji opštine Nikšić, te porast nivoa vodostaja rijeke Zete nije u korelaciji sa radom hidroelektrane.

"OKC 112 je u komunikaciji sa nadležnim organima u Republici Albaniji vezano za informisanje o nivou ispusta vode sa brana na rijeci Drim, radi praćenja situacije sa vodostajima na Bojani i Skadarskom jezeru", navodi se.

Iz tog Vladinog resora su istakli da takva situacija može značajno otežati obavljanje svakodnevnih aktivnosti i izazvati određene posljedice na terenu.

"Stoga se građanima i ustanovama savjetuje:Prilagodite aktivnosti trenutnim vremenskim uslovima i izbjegavajte boravak na otvorenom tokom najintenzivnijih padavina i udara vjetra; Pratite zvanična saopštenja i preporuke nadležnih službi putem medija i zvaničnih kanala komunikacije; Obratite posebnu pažnju na stanje vodotokova, atmosfersku odvodnju i stabilnost objekata, naročito na područjima sklonim poplavama i klizištima, kao i jakim talasima; Osigurajte slobodan pristup vatrogasnim i spasilačkim službama u slučaju intervencije", piše u saopštenju MUP-a.

Direktorat je, kako se navodi, proslijedio navedeno upozorenje svim subjektima u sistemu zaštite i spašavanja, uz preporuku za podizanje operativne spremnosti i pojačan monitoring situacije na terenu.