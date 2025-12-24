Odbor za bezbjednost i odbranu većinom glasova predložio je Skupštini da uputi mišljenje da se za direktora Uprave policije imenuje Lazar Šćepanović.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Prethodno, Šćepanović je dva sata odgovarao na pitanja članova tog skupštinskog tijela, ističući da su za samo dvije godine 43 službenika Uprave policije procesuirana su zbog krivičnih djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

Šćepanović je poslanicima rekao i da neće dozvoliti politizaciju policije, navodeći da je u prethodnom periodu "mafijaška hobotnica vršila pritisak na glasače, da su se pred izbore u kancelarije spiskovi tražili", ali i da su izvodili kriminalce iz zatvora, naoružavali ih...

"Evo danas pred čitavom javnosti vam dajem podatke, a to znaju sve obavještajne službe - da su iz ZIKS-a izvodili članove kriminalnih grupa, maskirali i pravili provokatore, naoružavali ih. Ja to neću dozvoliti nijednoj političkoj partiji. Moj integritet niko ne može uzeti, sam ga mogu izgubiti. Čast se može samo izgubiti, ne može se uzeti. Zato želim da policija vjeruje u moju namjeru - da budemo čvrsti, otporni", kazao je on, kako prenose Vijesti.

Naveo je i pokušaje da se u sistem bezbjednosti infiltriraju saradnici OKG, istakavši da je juče poslao ministru unutrašnjih poslova predlog za 369 službenika koji su prošli provjere na konkursu, ali da je istog dana za jednog od njih dobio podatak o nedozvoljenim kontaktima i tražio da ta osoba ne uđe u sistem.

Govorio je i o primjeru svršenog policijskog akademca koji je, po njegovim tvrdnjama, sa porodicom, u kući, krio visokorangiranog člana organizovane kriminalne grupe koji se potražuje zbog ubistava.

"Mislili su da ih instaliraju u sistem. Juče sam pričao sa direktorom Agencije za nacionalnu bezbjednost, kandidat mu je došao sa 'rolexom' od 10.000 eura i jaknom od 20.000 eura da bude službenik ANB-a. Srećom, imamo isto mišljenje o ovim stvarima - pa nije on došao za 1.500 eura da radi, kad mu je u džepu 20.000 eura, nego da bude inficiran, instaliran, regrutovan, da radi dekonspiraciju operacija i ANB-a i UP", rekao je on tokom sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu, javljaju Vijesti.

"Kada je u pitanju integritet, Zakon o unutrašnjim poslovima planira dva koncepta - klasična disciplinska odgovornost, disciplinske mjere, unutrašnja kontrola, odgovornost u pogledu službene dužnosti, koji nemaju elemente teškog i organizovanog kriminala. To je disciplinski postupak koji je i dalje aktuelan, ukoliko službenik izvrši krivično djelo koje ga ne čini nedostojnim. U zakonu postoji kategorizacija i katalog krivičnih djela, kako može ući u sistem, tako i izaći, kao što analogno i Zakon o oružju - kako ne može dobiti oružje, tako ne može ni izgubiti. Kada je u pitanju integritet, želim da vas uvjerim da nema zle namjere. Ako imamo notorne činjenice, pokrenute krivične postupke, ali isključivo sa elementima organizovanog kriminala, ne zloupotreba, falsifikovanje službene isprave ili nanošenje lake tjelesne povrede, ili neko drugo krivično djelo koje nije u kategorizaciji krivičnih djela sa elementima korupcije i organizovanog kriminala, po sili zakona u svim državama, u Španiji, Italiji, Francuskoj... Imate činjenicu policijskog službenika kog je procesuiralo Specijalno policijsko odjeljenje, gdje je mjere tajnog nadzora dostavljao članu organizovane kriminalne grupe. Da li ima potrebe da ja čekam pravosnažnu presudu protiv njega, ako imamo naredbu o sprovođenju istrage", rekao je on.

Dodao je da Specijalno policijsko odjeljenje, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Unutrašnja kontrola dostavljaju podatke Komisiji koja utvrđuje bezbjednosne smetnje.

"Ako je informacija označena nekim stepenom nepouzdanosti, jedna, pa ima pedeset, nećemo na osnovu jednu lomiti glave ljudima, ali na deset, ako imamo da je policajac iz Kotora, za kog ja znam, davao podatke suspendovanim policajcima o istragama, ulazio u građanska stanja, javljao... Da li je to bezbjednosna smetnja?", pitao je Šćepanović.

Rekao je da se zna da su komandiri "čistili put od Sukobina do Dračenovca, od Debelog brijega prema Vraćenovićima, Krscu, Šćepan polju"...

"Osamnaest policajaca od ovih bezbjednosnih smetnji je ove godine procesuirano krivično. Ovaj Zakon se primjenjuje na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima i zakona kojim se uređuje nacionalna bezbjednost. Evo vidjeli ste u izmjenama Zakona o agenciji za nacionalnu bezbjednost direktor donosi odluku, ja ne donosim odluku kao direktor Uprave policije, nego nezavisno tijelo... Mi dobro znamo da je mafijaška hobotnica vršila pritisak na glasače, da su se pred izbore u kancelarije spiskovi tražili, da su okupljali iz ZIKS-a, evo danas pred čitavom javnosti vam dajem podatke, a to znaju sve obavještajne službe - da su iz ZIKS-a izvodili članove kriminalnih grupa, maskirali i pravili provokatore, naoružavali ih. Ja to neću dozvoliti nijednoj političkoj partiji. Moj integritet niko ne može uzeti, sam ga mogu izgubiti. Čast se može samo izgubiti, ne može se uzeti. Zato želim da policija vjeruje u moju namjeru - da budemo čvrsti, otporni", kazao je on, kako pišu Vijesti.

Govoreći o organizaciji UP, rekao je da je Budva već zavrijedila da u tom gradu bude sjedište Regionalnog centra policije Jug, a Berane sjedište RC Sjever.

"Pozicioniranje samo RC mora biti sjedište", kazao je on, objašnjavajući kretanje kriminala u gradovima.

Šćepanović je rekao da mu je sasvim prihvatljivo da sa sa četvrtim stepenom školske spreme mogu obavljati najjednostavniji policijski poslovi.