Izvor: MUP Crne Gore

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Uprava policije dobili su donaciju Modularnog data centra (MDC) i prateće IT opreme od američke Vlade, u okviru ICITAP programa. Vrijednost opreme, koja uključuje servere, UPS sisteme i HVAC jedinice, premašuje 1,18 miliona eura.

Ministar Danilo Šaranović ističe da donacija dolazi u trenutku digitalne transformacije resora, unapređenja javnih usluga i jačanja kapaciteta u borbi protiv savremenih bezbjednosnih izazova. „Ovo je ključan korak u modernizaciji infrastrukture i efikasnom upravljanju podacima“, rekao je Šaranović.

Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke naglasila je da je riječ o jednoj od najvećih donacija SAD-a u posljednjih nekoliko godina, koja će unaprijediti kapacitete države u borbi protiv organizovanog kriminala i zaštiti građana.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Lazar Šćepanović dodao je da će data centar omogućiti efikasniju obradu i analizu podataka, te implementaciju Case management sistema za kvalitetnije planiranje i realizaciju policijskih operacija.

Uvođenje Modularnog data centra predstavlja ključni infrastrukturni korak u modernizaciji rada MUP-a i Uprave policije, uz podršku međunarodnih partnera i u skladu sa strateškim ciljevima jačanja bezbjednosti i institucionalne otpornosti.