Nedavno imenovani vršilac dužnosti direktora opštinskog preduzeća Vodovod i kanalizacija Budva Milan Perović podijelio je otkaze za 25 radnika.

Izvor: Facebook/Vodovod i kanalizacija BUDVA

Na to ga je obavezivao nalaz inspekcije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, koja je utvrdila da su radnici prije dvije godine zaposleni mimo javnog konkursa i protivno zakonu.

“Ukazuje se preduzeću Vodovod i kanalizacija da otkloni učinjene nepravilnosti u postupku zasnivanja radnog odnosa. Određuje se rok od 15 dana za njihovo otklanjanje. Naređuje se Vodovod i kanalizacija da u pisanoj formi u roku od pet dana od istekla roka obavijesti inspektora o preduzetim radnjama i mjerama u vezi utvrđenih nepravilnosti”, navodi se u zapisniku inspektora rada, prenose Vijesti.

Kako je “Vijestima” rečeno, uglavnom je riječ o zaposlenjima koja su sprovedena početkom aprila 2022. kada je na čelu firme bila tadašnja direktorica Jasna Dokić. Gro radnika bilo je zaposleno na neodređeno.

“Uvidom u personalnu dokumentaciju zaposlenih, konstatovano je da ne postoji dokument na osnovu kojeg bi se moglo utvrditi da su isti zasnovali radni odnos putem javnog oglasa, kako je propisano zakonskom regulativom”, navodi se u zapisniku inspektora rada koji je postupak inspekcijskog nadzora pokrenuo po službenoj dužnosti.

Kako se navodi u zapisniku, koju je dostavljen direktoru Peroviću, a koji je prisustvovao nadzoru, inspektor rada je uvidom u evidenciju Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvršenom putem zvaničnog sajta i kroz internu evidenciju, konstatovao da je za navedene zaposlene, njih 25, “nijesu postojali javni oglasi u periodu u kojem su zasnovala radni odnos”.

“Poslodavac nije prijavio Zavodu za zapošljavanje slobodno radno mjesto niti je, u skladu sa članom 24 Zakona o radu, zasnovao radni odnos sa evidentiranim licima, a bio je u obavezi da to učini s obzirom na to da je osnivač društva Opština Budva, što je u skladu sa statutom kontrolisanog Vodovoda i kanalizacija Budva”, ističe se u inspekcijskom nalazu, javljaju Vijesti.

Shodno tome, kako se dodaje, evidentirani radnici obavijaju samo faktički rad, ali nemaju zakonito zasnovan radni odnos.

“Nihovi ugovori o radu ne proizvode pravno dejstvo, jer je zakonska obaveza prijave slobodnog radnog mjesta konstitutivni element za zasnivanje radnog odnosa. Ova obaveza je predviđena radi sprečavanja samovolje poslodavca, posebno u slučajevima kada se finansira iz državnog ili lokalnog budžeta. Zaključuje se da evidentirani zaposleni nisu zakonito zasnovali radni odnos”, piše u zapisniku u kome se taksativno navode imena svih zaposlenih kojima je utvrđena nepravilnost prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Takav nalaz inspektora rada, kako je “Vijestima” rečeno, otvara i krivičnu odgovornost onih koji su zapošljavali radnike mimo konkursa, jer se sumnja na politička zapošljavanja. Na novom menadžmentu firme je da li će tužilaštvu procesuirati Dokić i njen poslovni tim.

U toj najvećoj opštinskoj firmi, prema finansijskom iskazu koji je raniji menadžment podnio Poreskoj upravi, na kraju 2024. godine bilo je zaposleno 242 radnika.

Odbor direktora je početkom oktobra imenovao Milana Perovića za vršioca dužnosti direktora, koji je prije toga bio na čelnoj poziciji u Komunalnom preduzeću. Perović je jedna od ključnih figura u političkoj grupaciji “Budva naš grad” koju predvodi aktuelni predsjednik Opštine Nikola Jovanović.

Perović je preuzeo rukovođenje Komunalnim preduzećem tokom turbulentnih dešavanja u ljeto 2024. godine, kada je smijenjen tadašnji v. d. direktora Predrag Ivanović. On je preuzeo kontrolu nad Vodovodom u jednom od najizazovnijih trenutaka, kako u finansijskom, tako organizacionom smislu. Vodovod je je prošlu godinu završio sa minusom od 1.455.517 eura, dok je godinu prije toga bio u minusu od milion eura. Ono što je očigledno je da ta opštinska firma ne uspijeva da naplati milionska potraživanja od građana i privrede koja su prešla osam miliona eura, od privrede 4,5 miliona eura, a od građana 3,7 miliona. Od ukupnih potraživanja, ona koja su stara do godinu dana su nešto više od dva miliona eura. Samo na plate, preduzeće koja ima 242 zaposlena, izdvaja 4,4 miliona eura, dok su prihodi od prodaje 7,2 miliona eura, pišu Vijesti.

Perović je preuzimanjem čelne pozicije, već uveo poslovnu disciplinu, pa radnici moraju da dolaze i odlaze na posao kako to je predviđeno propisima firme, što se elektronski evidentira. Takođe vrši se i kompletna analiza poslovanja firme, svih poslovnih sektora.

Opštinski odbor Nove srpske demokratije (NSD) saopštio je da predsjednik Opštine Nikola Jovanović, DPS i SDP nezakonitim otkazima i pritiscima sprovode politički teror u Budvi.

“Danas se u Budvi ponovo sprovodi kriminal u vidu grubog političkog obračuna. Stradali su oni koji nikako to nisu zaslužili. Mnogi Budvani su ostali bez posla pred novogodišnje praznike da bi se proširio strah koji je zaštitni simbol nove vladajuće koalicije u Budvi. Prvi put u Crnoj Gori pošteni i časni ljudi koji su imali ugovor za stalno počeli su da dobijaju otkaze pod lažnim izgovorima i nelegalnosti i to od direktora povezanog sa kriminalnim i kamataškim strukturama, uz sumnjivu diplomu”, navodi se u saopštenju.

Više od četrdeset porodica u Budvi ostalo je zadnjih mjeseci bez prihoda nakon otkaza u Vodovodu, Komunalnom i Turističkoj organizaciji Budve”, naveli su, prenose Vijesti.

Iz te partije su pozvali one koji su dobili otkaz da “zajedno pravno i na svaki način razbijemo matricu straha nove vlasti i njihove nelegalne postupke”.