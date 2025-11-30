Bulevar Tivat-Jaz trebalo bi da bude završen do početka naredne sezone, saopštila je ministarka saobraćaja Maja Vukićević i navela da će do 20. decembra biti otvaranje finansijskih ponuda za drugu dionicu autoputa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ona je za Televiziju Vijesti kazala da da očekuje da će ponude biti brzo ocijenjene.

"Ono što nam je posljednje saopšteno iz Monteputa je da će do 20. decembra biti otvaranje finansijskog dijela ponude. Očekujem da se te ponude brzo ocijene”, rekla je Vukićević.

Ona je ocijenila da Crna Gora ima potencijala da sama upravlja aerodromima.

Da bi Crna Gora spremno dočekala nove avione Wiz aira, koji od proljeća treba da budu stacionirani u Podgorici, ali i avione drugih kompanija, Aerodromi Crne Gore je potreban novi prostor za terminale i hangare.

Iz te kompanije su nedavno najavili da su zainteresovani za kupovinu kompanije "Vektra aviejšn" u stečaju kako bi obezbijedili potreban prostor, ali Vukićević smatra da nije dobro rješenje kupiti cijelu kompaniju, već samo hangare.

Ona je rekla da njenu rezervu prema ovom pitanju dijeli i Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa, koja smatra da je bolje rješenje ići direktno pogodbom u kupovinu zgrade i hangara.

“Takođe, njeno mišljenje poput mog da ta procjena vrijednosti same Vektra Aviation nije izvršena na adekvatan način. Moje potpitanje: Koja je to vrijednost? Pa mislim da je cijena negdje oko 5,7 miliona. Tu treba biti vrlo oprezan, treba dobro procijeniti. Dakle, kupovina hangara kao hangara je jedno, a kupovina kompanije koja je u stečaju je potpuno druga stvar”, istakla je Vukićević.

Na pitanje koje su druge opcije, s obzirom na to da veliki broj letova kreće već na proljeće, Vukićević je kazala da je opcija da se sa postojećim stanjem pokuša nešto napraviti u smislu da se urade neka sitna proširenja i improvizacije koje su hitno potrebne.

Vukićević vjeruje da ćemo ipak spremno dočekati veliki broj aviona niskobudžetne kompanije Wiz air.

Ona je kazala da je imperativ da put Jaz-Tivat bude završen do početka naredne sezone.

“Dakle, april ili maj kao krajnji rok. Ne dolazi u obzir da još jednu sezonu čekamo sa radovima na tom putu", navela je Vukićević.

Ona je najavila je da će sljedeće godine početi i gradnja obilaznice oko Budve i mosta na graničnom prelazu Šćepan Polje, te da će uskoro biti sanirano i klizište Sokolovina.