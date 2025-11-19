Spomen-ploča će biti postavljena u Ulici Oktobarske revolucije, a saglasnost za njeno postavljanje dao je vlasnik parcele – kompanija Zetagradnja d.o.o.

Pred odbornicima Skupštine Glavnog grada Podgorice na sjednici 24. novembra naći će se odluka o podizanju novog spomen-obilježja koje će biti posvećeno bratskoj slozi, suživotu i međuvjerskom skladu pravoslavne i islamske zajednice. Na ploči će se nalaziti fotografija susreta mitropolita Amfilohija i Halida Đečevića, objavljeno je na sajtu Skupštine Glavnog grada.

Spomen-ploča će biti postavljena u Ulici Oktobarske revolucije, a saglasnost za njeno postavljanje dao je vlasnik parcele – kompanija Zetagradnja d.o.o.

Ovo spomen-obilježje, koje podiže Glavni grad Podgorica i finansira iz sopstvenog budžeta, biće izrađeno od granita dimenzija 70 x 50 centimetara.

“Na ploči će se nalaziti fotografija susreta mitropolita Amfilohija i Halida Đečevića na Markovdan 1992. godine, kao i natpis ispisan ćiriličnim i latiničnim pismom: „SLOGA JE DUHOVNO BOGATSTVO PODGORICE SUSRET MITROPOLITA AMFILOHIJA I HALIDA ĐEČEVIĆA NA MARKOVDAN, 1992. GODINE“”, navodi se u odluci.

Rok za podizanje spomen-ploče je decembar ove godine, a o njenom održavanju staraće se Glavni grad.

Iz Glavnog grada poručuju da se ovim činom njeguje kulturno-istorijska tradicija Podgorice i afirmiše vrijednost međuvjerske saradnje, što je u potpunosti usklađeno sa Zakonom o spomen-obilježjima. Programom podizanja spomen-obilježja ovaj projekat je već predviđen kao doprinos zajedništvu pravoslavne i islamske zajednice, posebno kroz simboliku istorijskog susreta Amfilohija i Đečevića.

Ministarstvo kulture i medija je, po zahtjevu gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, dalo saglasnost na Predlog odluke, nakon što je utvrdilo da je sve u skladu sa zakonskim procedurama.

Kako je navedeno, predlog je razmatran u skladu sa članovima 17–23 Zakona o spomen-obilježjima, a prethodno je potvrđeno i da se projekat nalazi u Programu podizanja spomen-obilježja koji je Skupština usvojila u martu 2025. godine.

Komisija za spomen-obilježja razmatrala je dokumentaciju 26. avgusta 2025. godine i dala pozitivno mišljenje, nakon čega je Ministarstvo zvanično odobrilo projekat. Skupština Glavnog grada je, u skladu sa zakonom, dužna da Ministarstvu dostavi usvojenu odluku u roku od osam dana od dana njenog donošenja.