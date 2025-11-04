Iz ovog Vladinog resora u saopštenju istakli su kontinuiranu posvećenost unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga i infrastrukture kroz realizaciju kapitalnih projekata planiranih za 2026. godinu.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ministarstvo zdravlja Crne Gore saopštilo je da ulaže preko 13 miliona eura u unapređenje zdravstvene infrastrukture.

Iz ovog Vladinog resora u saopštenju istakli su kontinuiranu posvećenost unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga i infrastrukture kroz realizaciju kapitalnih projekata planiranih za 2026. godinu, prenosi CdM.

“U okviru Kapitalnog budžeta za narednu godinu, uvršteno je pet novih projekata ukupne procijenjene vrijednosti 13,27 miliona eura. Ovi projekti predstavljaju značajan korak ka modernizaciji zdravstvenih ustanova i poboljšanju uslova za rad medicinskog osoblja i boravak pacijenata”, istakli su.

Kako su pojasnili, planirani projekti obuhvataju: dogradnju aneksa objekta KBC Kotor – devet miliona eura, rekonstrukciju porodilišta u Nikšiću – 1,6 miliona eura, izgradnju operativnih blokova i jedinice intenzivne njege na Klinici za ortopediju Kliničkog centra Crne Gore – 1.01 milion eura, rekonstrukciju zgrade medicine i patologije u Beranama – 1.34 miliona eura i adaptaciju biohemijske laboratorije i fizikalne terapije u Budvi – 309.000 eura.

“Od ukupno 30 novih kapitalnih projekata predviđenih za 2026. godinu, čak 17 odsto se odnosi na sektor zdravstva, čime se potvrđuje strateški pristup Vlade Crne Gore u jačanju zdravstvenog sistema. Podsjećamo da je i u prethodnoj godini 20 odsto novih kapitalnih projekata, odnosno šest projekata, bilo iz oblasti zdravstva, što svjedoči o kontinuitetu i planskom pristupu u razvoju zdravstvene infrastrukture”, poručuju, prenosi CdM.

Iz Ministarstva zdravlja su dodali da posebno ističu ravnomjernu zastupljenost projekata u svim regijama Crne Gore, što, kako su kazali, potvrđuje njihovo opredjeljenje ka decentralizaciji i regionalnom razvoju.

“Ovi projekti nijesu samo ulaganje u objekte, već i investicija u održivost, efikasnost i kvalitet zdravstvenog sistema, koji je temelj za bolji kvalitet života svih građana. Ulaganjem u zdravstvo, Ministarstvo zdravlja pokazuje odgovornost prema zdravlju građana i doprinosi daljem razvoju i modernizaciji zdravstvene infrastrukture, stvarajući čvrste temelje za sigurniju, zdraviju i prosperitetniju budućnost Crne Gore”, saopštili su.