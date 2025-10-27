Služba Komunalne policije u saradnji sa Komunalnom inspekcijom Opštine Tivat sprovela je višednevnu akciju usmjerenu na suzbijanje pojave nelegalnog odlaganje otpada, van lokacija određenih za tu namjenu.
Kako je juče saopšteno iz PR službe lokalne uprave Tivta, službenici Komunalne policije su izrekli četiri prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 4.000 eura, dok će protiv jednog pravnog lica biti pokrenut prekršajni postupak, pišu Vijesti.
Akcija je sprovođena na Lovanji i u blizini krtoljske raskrsnice.