Služba Komunalne policije u saradnji sa Komunalnom inspekcijom Opštine Tivat sprovela je višednevnu akciju usmjerenu na suzbijanje pojave nelegalnog odlaganje otpada, van lokacija određenih za tu namjenu.

Izvor: MONDO

Kako je juče saopšteno iz PR službe lokalne uprave Tivta, službenici Komunalne policije su izrekli četiri prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 4.000 eura, dok će protiv jednog pravnog lica biti pokrenut prekršajni postupak, pišu Vijesti.

Akcija je sprovođena na Lovanji i u blizini krtoljske raskrsnice.