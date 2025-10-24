Poručuju da u slučaju neispunjenja zahtjeva zaposleni su najavili da će nastaviti sa radikalizacijom u smislu obustave rada, o čemu će poslodavac i javnost bili blagovremeno obaviješteni.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Zaposleni u sudskoj i tužilačkoj administraciji od 29. oktobra na dva sata, od 11 do 13 časova, organizovaće obustavu rada ukoliko im se do tog datuma ne izađe u susret za uvećanje zarada u vidu dodatka na zaradu u iznosu od 30 odsto, kao prelazno rješenje.

Sindikat uprave i pravosuđa je u ime Sindikalne organizacije državnih tužilaštava, kao i sindikalnih organizacija Viših sudova u Bijelom Polju i Podgorici, više osnovnih sudova u državi i Sindikalne organizacije Sudova za prekršaje Crne Gore dopis sa upozorenjem poslao Vladi, ministarstvima pravde i finansija, Sudskom i Tužilačkom savjetu, Vrhovnom sudu i Vrhovnom državnom tužilaštvu.

U dopisu tim institucijama Sindikat navodi da već skoro godinu dana poslodavac nije izašao u susret inicijativama Strukovnog odbora pravosuđa Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, koji predstavlja oko dvije trećine zaposlenih u crnogorskom pravosuđu, odnosno zaposlenih u sudskoj i tužilačkoj administraciji, putem kojih je traženo uvećanje zarade u vidu dodatka na zaradu u iznosu od 30 odsto, kao prelazno rješenje, dok se kroz posebne zakone ili podzakonske akte ne urede njihova specifična zvanja i koeficijenti složenosti poslova.

"Ukoliko poslodavac do 29. oktobra 2025. godine, ne izađe u susret navedenim zahtjevima zaposlenih, tj. ne pristupi uvećanju zarada u vidu dodatka na zaradu u iznosu od 30 odsto, kao prelazno rješenje, dok se kroz posebne zakone ili podzakonske akte ne urede njihova specifična zvanja i koeficijenti složenosti poslova, i zadrži pasivan odnos prema zahtjevima zaposlenih i ne ponudi konkretna rješenja u ispunjenju zahtjeva koji su ispostavljeni preko Strukovnog odbora pravosuđa, zaposleni u sudskoj i tužilačkoj administraciji će samoinicijativno organizovati obustavu rada, i to od 29. oktobra 2025. godine u periodu od 11 do 13 časova u svim predmetima, osim u pritvorskim, predmetima prema maloljetnim licima i predmetima hitne prirode u kojim bi mogla nastati nenadoknadiva šteta", piše u saopštenju.

Poručuju da u slučaju neispunjenja zahtjeva zaposleni su najavili da će nastaviti sa radikalizacijom u smislu obustave rada, o čemu će poslodavac i javnost bili blagovremeno obaviješteni.

"Ova odluka zaposlenih je posljedica dugotrajnog i zabrinjavajućeg ignorantskog odnosa od strane nadležnih institucija, koje već duže vrijeme pokazuju potpuni izostanak sluha i razumijevanja za izuzetno težak materijalni položaj zaposlenih u pravosudnim institucijama. Riječ je o kategoriji zaposlenih koja svakodnevno obavlja poslove od posebnog javnog interesa i značaja za funkcionisanje pravosudnog sistema države, a koja je, uprkos tome, ostavljena na marginama institucionalne brige i socijalnog dijaloga", piše u saopštenju.