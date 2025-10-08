Građanima i posjetiocima Tivta odnedavno je dostupna prva integrisana pomorska i drumska linija koja povezuje grad i poluostrvo Lušticu, sa krajnjim odredištem u naselju Luštica Bay.

Izvor: MONDO/Mia Radulović

To su juče saopštili iz kompanije EcoBoats koja već drugu godinu zaredom obavlja lokalni linijski putnički pomorski transport u Tivatskom zalivu brodovima na električni pogon.

“Pomorska linija električnim plovilima EcoBoats saobraća na relaciji Pine - mulo Bazdanj (Obala Đuraševića), a od Bazdanja prevoz se nastavlja kopnenom šatl linijom broj SH-32, sa stajalištima u Radovićima, naselju Centrale i Marina Village-u Luštice Bay. Drumski transfer na poluostrvu Luštica obavlja kompanija Kotor Travel, a red vožnje je usklađen sa dolascima i polascima brodova”, navodi se u saopštenju, kako pišu Vijesti.

Linija je kako su naglasili, uspostavljena uz podršku Opštine Tivat kako bi se olakšao prevoz stanovnika i đaka sa područja Krtola i iz Luštica Bay-a ka Tivtu.

Kompanija Luštica Development je prošle godine donacijom od 150.000 eura podržala uspostavljanje ove linije, kako bi unaprijedila kvalitet života građana i povezala grad sa poluostrvom, u skladu sa svojim zelenim i ekološkim vrijednostima.

Pomorska vožnja od Tivta do Bazdanja traje 25 do30 minuta, a ukupno putovanje do Luštica Bay oko 40 do 45 minuta. Cijena karte na relaciji Pine - Bazdanj iznosi 3,9 eura, uz popust od 50 odsto za djecu do 12 godina, učenike i starije od 65 godina.

Za lokalno stanovništvo cijena karte je dva eura po pravcu, dok je šatl prevoz besplatan za sve korisnike EcoBoats linije. Sve troškove drumskog saobraćaja na ovoj liniji pokriva Luštica Bay do 31. decembra.

Tokom dana održavaju se četiri polaska brodova i autobusa na ovoj liniji.

“Linija će biti aktivna do kraja ove godine. Njeno dalje funkcionisanje i održivost zavisiće od podrške lokalne samouprave i strateških partnera, imajući u vidu značaj koji ovakav vid prevoza ima za građane, đake i turiste”, piše u saopštenju kompanije EcoBoats, javljaju Vijesti.