Izvor: MONDO/Predrag Vujić

U Opštoj bolnici Pljevlja uspješno je izvedena izuzetno kompleksna operacija uklanjanja tumora težine čak 13 kg, porijeklom sa lijevog jajnika, kod pacijentkinje od 48 godina, prenosi PV Portal.

Pacijentkinja se obratila ljekarima nakon što je primijetila promjene u svom zdravstvenom stanju.

Nakon detaljne dijagnostike otkrivena je ogromna tumorska masa u maloj karlici i abdomenu. Operativni tim na čelu sa dr Sašom Grbovićem sačinjavali su dr Marica Novosel i dr Milena Raković uz pomoć hirurga dr Milanka Terzića i dr Ermina Harbića i uz podršku instrumetarki Slobodanke Duković i Hikmete Ljumić, dok je sigurnost i stabilnost pacijentkinje tokom cijelog zahvata obezbijedio anesteziološki tim predvođen dr Radenkom Džarićem, uz podršku anestetičara Dženisa Delića i Predraga Pekovića.

Sigurnost cijelog zahvata omogućio je Zavod za transfuziju krvi na čelu sa dr Nađom Bošković.

Operacija je protekla bez komplikacija, a pacijentkinja se uspješno oporavlja.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je rana dijagnostika ključna. Nažalost, pacijentkinja nije odlazila na redovne ginekološke preglede, što je omogućilo da tumor naraste do ovako zabrinjavajućih dimenzija. Zato ljekarski tim upućuje snažan apel svim ženama: Redovni ginekološki pregledi mogu spasiti život.

Brojne ozbiljne bolesti, uključujući tumore jajnika i materice, u ranim fazama ne daju jasne simptome. Prevencija i redovne kontrole najbolja su zaštita. Čuvajte svoje zdravlje. Kontrola danas može značiti život sjutra.