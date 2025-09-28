Oni su rekli da je u tom periodu 211 osoba odbilo alkotestiranje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori su od 1. januara do 1. septembra ove godine uhapšene 5.053 osobe zbog teških saobraćajnih prekršaja, uključujući vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, dok je u istom prošlogodišnjem periodu uhapšeno 3.414 ljudi.

Iz Uprave policije su agenciji MINA kazali da su od 1.januara do 1. septembra ove godine zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od jednog promila uhapšene 1.824 osobe, dok je zbog vožnje pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od dva promila uhapšeno 488 ljudi.

Oni su rekli da je u tom periodu 211 osoba odbilo alkotestiranje.

"Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci uhapšeno je 909 osoba, kao i 458 koje su odbile testiranje", naveli su iz policije.

Oni su dodali da su, pored tih, nedozvoljena brzina kretanja vozila i preticanje na neisprekidanoj liniji drugi najčešći saobraćajni prekršaji koje vozači čine.

Iz policije su, navodeći uporedne podatke, kazali da je ukupan broj uhapšenih osoba od 1. januara do 1. septembra ove godine veći u odnosu na isti period prošle, kada je zbog težih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima uhapšeno 3.414 osoba.

"U periodu od 1. januara do 1. septembra prošle godine zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od jednog promila uhapšeno je 1.715 osoba, dok je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od dva promila uhapšeno 330", rekli su iz policije, dodajući da je 252 ljudi odbilo alkotestiranje.

Kako su naveli, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci u istom periodu je uhapšena 431 osoba, kao i 406 koje su odbile testiranje.

Na pitanje u kojim gradovima je od 1. januara do 1. septembra ove godine uhapšeno najviše vozača, iz policije su odgovorili da je zbog počinjenih težih saobraćajnih prekršaja najviše osoba uhapšeno u Podgorici 1.747, Baru 412 i Budvi 360.

Oni su kazali da se od 1. januara do 1.septembra ove godine na putevima u Crnoj Gori dogodilo 4.617 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 38 osoba.

U saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile u tom periodu, kako su naveli iz policije, 1.678 osoba lakše je povrijeđeno, a 466 teže.

Kako su rekli, od 38 osoba koje su smrtno stradale u saobraćajnim nezgodama, tri su bila pješaci.

"Imajući u vidu da se analize krvi za učesnike saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama dostavljaju direktno mjesnom nadležnom Osnovnom državnom tužilaštvu, Uprava policije u ovom momentu ne raspolaže podacima koliko je bilo saobraćajnih nezgoda od 1. januara do 1. septembra ove godine u kojima je vozač bio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci", naveli su iz policije.

Upitani koje mjere policija preduzima kako bi se smanjio broj vozača koji voze pod dejstvom alkohola ili droga i da li te mjere imaju efekta, oni su rekli da su njihovi službenici realizovali više kampanja u cilju ukazivanja učesnicima u saobraćaju na to koliko je opasno upravljati vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

"Takođe, kroz redovne aktivnosti službenici saobraćajne policije vrše stalnu i neselektivnu kontrolu na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci u organizmu", kazali su iz policije.

Oni su naveli da je, nažalost, i pored preduzimanja tih aktivnosti i dalje veliki broj učesnika u saobraćaju koji voze pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.