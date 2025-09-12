Danas pretežno sunčano, do 30 stepeni

Izvor: MONDO/ Milica Mrvaljević

Danas će u Crnoj Gori tokom jutra, po kotlinama i duž riječnih tokova na sjeveru, mjestimično biti moguća magla ili niska oblačnost.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, tokom dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost u kontinentalnim predjelima.

Vjetar će biti uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura kretaće se od 8 do 21 stepen, dok će najviša dnevna iznositi između 20 i 30 stepeni.

U Podgorici se prognozira sunčano vrijeme, uz slab i promjenljiv vjetar. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 30 stepeni.