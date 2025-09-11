Festival će ponuditi više od 70 jela, nudeći široku paletu ukusa koji će zadovoljiti i najzahtjevnije ljubitelje hrane.

Izvor: Street Food Festival

Podgorica će po uzoru na evropske prijestonice ovog septembra postati bogatija za jedan značajan gastronomski događaj.

U periodu od 18. do 21. septembra, u Podgoričkom parku biće održan prvi Street Food Festival, manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti najbolje kuhinje iz Crne Gore, regiona i svijeta.

Tokom četiri festivalska dana, posjetioci će imati priliku da probaju raznovrsne internacionalne specijalitete – od popularnih burgera, pica i sušija, do nacionalne kuhinje poput ćevapa, pečenja i popeka. Festival će ponuditi više od 70 jela, nudeći široku paletu ukusa koji će zadovoljiti i najzahtjevnije ljubitelje hrane.

Pored bogate gastronomske ponude, festival donosi i sadržajan muzički program. 18. septembra festival otvara Tropico Bend uz nastup Dj Nesha i Dj Mandozice. 19. septembra vas očekuje nastup Lombelico benda, dok 20. septembra na Street Food Festival dolazi bend Nast.Roje, regionalna cover senzacija i dobro poznati DJ dvojac Yugoton House. 21. septembra na scenu stupa najpoznatiji regionalni Čola cover bend sa kojim ćete u glas pjevati hitove kao sto su Hotel Balkan, Merak mi je, Pusti pusti modu.

Festival će se održavati svakog dana od 18 časova do ponoći, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.