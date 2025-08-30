Vlada Crne Gore i Komisija za nestala lica odlučni su da istraju u misiji pronalaska svake nestale osobe sa uvjerenjem da je pravo porodica da znaju istinu neotuđivo ljudsko pravo i uslov za trajnu pomirenost i mir.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Komisija za nestala lica, kako su rekli iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, pridružuje se obilježavanju Međunarodnog dana nestalih lica, posvećenog sjećanju na sve osobe koje su nestale uslijed oružanih sukoba, kršenja ljudskih prava ili drugih tragičnih okolnosti.

“Ovaj dan je prilika da izrazimo duboko poštovanje i solidarnost sa svim porodicama koje žive u neizvjesnosti i bolu zbog gubitka svojih najbližih”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Komisija za nestala lica potražuje još 50 nestalih na prostoru bivše Jugoslavije, što predstavlja trajni izazov ne samo za državne institucije, već i za cijelo društvo.

“Svako nestalo lice ima ime, lice i životnu priču. Svaka porodica koja čeka vijest o svom najbližem nosi teret tuge i nade, a naše opredjeljenje je da im vratimo pravo na istinu i sjećanje”, dodaje se u saopštenju.

Dodaje se da Komisija, u saradnji sa nadležnim organima, međunarodnim partnerima i udruženjima porodica, nastavlja istrajnu potragu za odgovorima, uvjerena da svaka majka, otac, supruga, dijete ili brat ima pravo da zna gdje su njihovi najmiliji.

“Poseban značaj imaju napori u jačanju regionalne saradnje, razmjeni informacija i unapređenju mehanizama identifikacije posmrtnih ostataka”, kaže se u saopštenju Komisije.

Oni su naveli da je obilježavanje ovog dana poziv na solidarnost, saosjećanje i zajedničku odgovornost.

“Vlada Crne Gore i Komisija za nestala lica potvrđuju odlučnost da istraju u misiji pronalaska svakog nestalog lica, sa uvjerenjem da je pravo porodica da znaju istinu – neotuđivo ljudsko pravo i uslov za trajnu pomirenost i mir”, zaključuje se u saopštenju.