Na inicijativu Opštine Herceg Novi, lokalitet izuzetne prirodne vrijednosti – Plava špilja, upisan je u Registar speleoloških objekata, što je prvi korak ka sticanju statusa zaštićenog područja, a od narednog mjeseca, posjeta i korišćenje Plave špilje biće mogući isključivo uz dozvolu, saopšteno je iz te Opštine, kako prenosi CdM.

“Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, ažuriranje Registra speleoloških objekata Crne Gore biće završeno do kraja septembra, kada će Plava špilja po prvi put zvanično biti uvrštena u nacionalnu bazu speleoloških objekata”, navode iz Opštine.

Na ovaj način, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, posjete Plavoj špilji biće moguće isključivo uz prethodno pribavljenu dozvolu, čime će biti spriječene dalje devastirajuće aktivnosti, kako prenosi CdM.

“Sljedeći važan korak u pravcu zaštite ovog prirodnog bisera je izrada studije zaštite, koju je inicirala Opština Herceg Novi. Ova studija je preduslov da Plava špilja bude proglašena zaštićenim područjem prirode, što je krajnji cilj lokalne uprave, a za šta je dobijena podrška resornog Ministarstva”, zaključuju.