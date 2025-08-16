Djelovi grada koji se snabdijevaju sa crpne stanice Zagorič su: Masline, Zlatica, Zagorič, Doljani, sjeverni i sjevero-zapadni dio brda Gorica.

Izvor: Peter Ekvall / Alamy / Alamy / Profimedia

Zbog smanjenog nivoa vode u bunarima i povećane potrošnje sa crpne stanice Zagorič, došlo je do zamućenja vode u distributivnom sistemu, saopšteno je iz podgoričkog Vodovoda.

Iz Vodovoda preporučuju da sranovništvo, a naročito djeca, trudnice, stari i stanovništvo sa oslabljenim imunim sistemom, prokuvava vodu prije upotrebe ili koristi bezbjedne alternative tj. vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja (flaširane vode, na odgovarajući način dopremljenu zdravstveno ispravnu vodu iz drugog vodovodnog sistema, izvorišta i sl.).

