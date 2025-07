U proceduri je izbor v.d. predsjednika mjesnih zajednica i sigurna sam da ćemo to brzo privesti kraju, saopštila je za „Dan“ Jelena Borovinić Bojović, predsjednica Skupštine Glavnog grada.

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Kandidate za v.d. predsjednike 40 mjesnih zajednica u gradu Odboru za izbor i imenovanja do 4. jula trebalo je da predloži upravo predsjednica gradskog parlamenta, a ta njena obaveza proistekla je iz odluke o mjesnim zajednicama čiji je sastavni dio postao amandman gradonačelnika Saše Mujovića, koji predviđa da će taj skupštinski odbor, na predlog predsjednika parlamenta, odrediti vršioce dužnosti predsjednika savjeta MZ u roku od 30 dana od dana stupanja odluke na snagu, prenosi Dan.

"U proceduri je izbor v.d. predsjednika mjesnih zajednica i po najnovijoj odluci koja je prošlu skupštinsku proceduru predviđeno je da oni kratkotrajno vrše ovu dužnost, a da se za to isto vrijeme organizuju zborovi građana kako bi u svim mjesnim zajednicama bili izabrani ljudi koji direktno predstavljaju one građane koji žive u njima. Ko će se bolje i brinuti o mjesnim zajednicama od onih koji žive upravo u tom mjestu i koji najbolje poznaju probleme svake mjesne zajednice", rekla je Jelena Borovinić Bojović.

Ona dodaje da treba imenovati 40 v.d. predsjednika mjesnih zajednica te da to nije lak posao, piše Dan.

"Proces je u toku i svakog dana imamo neke nove kandidate ili neke koji odustaju. To nije mala već velika obaveza i ljudi su svjesni šta to znači i to je dodatno malo komplikovalo izbor. Sigurna sam da ćemo posao brzo privesti kraju. Odluka ide na Odbor za izbor i imenovanje i mi ćemo sjednicu odbora zakazati i blagovremeno obavijestiti javnost", kaže predsjednica Skupštine Glavnog grada.

Predsjednica gradskog parlamenta navodi da su v.d. sekretari MZ razriješeni i da mjesne zajednice trenutno ne funkcionišu. Objašnjava i kako su birali kandidate za v.d. predsjednike mjesnih zajednica.

"Kandidati nisu birani putem konkursa nego u direktnoj komunikaciji sa građanima odnosno širokim kontaktima sa različitim profilacijama građana koji žive u određenim mjesnim zajednicama. Proces je dosta kompleksan ali sigurno da ćemo mi sa naše strane učiniti sve da ga ubrzamo. Napominjem da je odluka privremenog karaktera jer to nije suštinski ono što mi hoćemo da postignemo, a to je izbor preko zborova građana. Mislim da je to najbolji moguć model", navodi Borovinić Bojović.

Usvojen je predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Glavnog grada, a zeleno svjetlo da se o njemu raspravlja u plenumu dala je komisija koja je bila zadužena za izradu izmjena. Usvajanjem izmjena i dopuna Poslovnika, kako je na društevnim mrežama objavila Jelena Borovinić Bojović, predsjednica komisije, formalno su ozvaničene sve prethodno usvojene novine iz rada komisije.

"Izmjene Poslovnika donose modernizaciju rada kroz digitalizaciju, veću transparentnost, uključivanje mladih i bolju komunikaciju sa javnošću. Predlog odluke naći će se na dnevnom redu devete sjednice Skupštine Glavnog grada na kojoj će se odbornici i odbornice konačno izjasniti o izmjenama i dopunama Poslovnika. Zalažemo se za institucionalni okvir koji odgovara savremenim izazovima i doprinosi većem povjerenju građana u rad Skupštine", objavila je Borovinić Bojović.

Prema izmijenjenom Poslovniku, odbornička pitanja i odgovori će se ubuduće objavljivati na veb sajtu Skupštine Glavnog grada prije početka sjednice, biće bliže uređena prava i obaveze potpredsjednika Skupština Glavnog grada...

Ona je navela da je raduje organizacija zborova građana koji će, kako kaže, na pravi način opredijeliti one koji će rukovoditi mjesnim zajednicama.

"Ja sam se u prethodnom periodu izrazito zalagala za revitalizaciju mjesnih zajednica jer smatram da je jako važno da osnovne jedinice društva lokalne jedinice osnažimo kako bi svi problemi vezani za svako pojedinačno naselje bili na stolu jednako važni, kako ne bi postojala razlika između manje važnih ili više važnih mjesnih zajednica, ili onih koji se nalaze u centru grada ili na periferiji. Cio ovaj proces je pokrenut iz razloga da bi se na neki način odradila ta vrsta decentralizacije mjesnih zajednca, ali istovremeno i njihovo refrešovanje odnosno revitalizacija", kazala je Borovinić Bojović.