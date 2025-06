Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom će mnoga naselja i ulice u više crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: Sean Kilpatrick / PA Images / Profmedia

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Novi duvanski kombinat, Zetatrans, Bulevar Josipa Sladea, Inpek, Restoran 13. jul, Uprava prihoda, Ekotoksikološki zavod i dio Bulevara vojvode Stanka Radonjića (moguće kratkotrajno isključenje), dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra Miljanića, Sadine, Ulica Partizanski put, Lipe, dio Kakaricke prema Vrelima, Ulica Lješkopoljska i Dr Anta Gvozdenovića, UlicaPavla Mijovića, Naselje oko Tarine garaže – Ulica Jelene Balšić, Miladina Popovića i dio Ulica AVNOJ-a,Dio Meduna.

-u terminu od 10 do 15 sati: Sjenica.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 17 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe . .

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Papovina,Sjenokosi, Ivanje, Bukovik, Vučje, Prekića polje, Gvozd, Smoljevina, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića .

Plužine

– u terminu od 08 do 17 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

-u terminu od 08 do 15 sati: Bezuje.

Bar

-u terminu od 5:30 do 07 sati:potrošači Mirošice 2, Hotel Južno More i objekat Vujoševića, restoran Galija – Papan, Madžari, restoran Karuba Sitomore, Kiosci uz obalu, Hotel Sea Forte, Pobrđe zeljeznička.stanica, Rutke i dio naselja Rutke ispod pruge, Gornje Rutke, Gorelac i dio Tudraka, Stara Brca, Gošići-Nova Brca, Vodovod, Šaren Sad i dio Gošića, Hotel Ineks, Ivan Milutinović, Mogilica u Brci, Ratac Ivan Milutinović, Kaptaža, Bjelila ispod i iznad magistrale, Haj-Nehaj, Sveta Ćekla, ispod i iznad magistrale, Marovići, Tomovići, Pod Zgradom, Odmaralište Priboj, Kotorska Vrata, Bjelila – Zlatobor, potrošači sa donje i gornje srane uz magistralu od Pribojskog odmarališta do nove privatne klinike A3, Njegoševa,S.Kovačevića,market Voli, dio Mirošice 2, Partizanski Put, Vodovod-Bar, dio naselja uz prepumpnu stanicu, naselje iznad želj. Tunela, dio G.Rutke, Potrošači oko Autobuske stanice Sutomore,Pijaca i u okolini do Škole Kekec naselje Mirošica 1, potrošači oko Osnovne Škole Kekec, Crveni Krst, Hotel Nikšić – Sato, Zgrade ZIB-a, potrošači ulice Vuka Karadžića, potrtošači u ulici Iva Novakovića , ulica 20 Jula, Prodavnica IDEA, H.Porto, Sole,Ulica 20 Jul, Pošta, Dom zdravlja, Vinogradi (dio potrošača u ulici Cara Lazara, dio potrošača Suvog Potoka ispod magistrale, dio potrošača u ulici Mirošica 2, i potrošači u Đuričine Vode), Zagrađe (potrošači spičanskog polja), potrošači u ulici Kosovskoj.

-u terminu od 09 do 14 sati: potrošači naselja Devići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Đerane ulica 14 i okolina.

-u terminu od 09 do 16 sati: potrošači ulice 4 Jul u donjem Štoju.

Kotor

– u terminu od 07 do 10 sati: Pićani, Krimovice, Ograde.

-u terminu od 06 do 7:30 sati: Stari Grad, Tabačina, Zlatne Njive, Marovina, Ulica Magnolija, Dobrota C.

Tivat

-u terminu od 12 do 17 sati: Kava, marići, Dumidran, Gornji Kalimanj.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja,Dio sela Božiće.

-u terminu od 08 do 16 sati: dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kaludra,Selo Rovca .

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati: Potkrajci.

-u terminu od 08 do 15 sati: Srđevac, Grab – Dauti

-u termini od 09 do 16 sati: Nikoljac-Rogojevići, Crnionica, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo, Njegnjevo, Muslići,Zaton – Klinac, Sutivan, Ribarevine, Gornje Rakonje, Kruševo, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče.

-u terminu od 09 do 12 sati: Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica

-u terminu od 9:00 do 16:00 Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Krušev lug,Sjerogošte.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Tutići,Rudnica,Juškovića potok, Gornji Lepenac, Donji Lepenac,Feratovo polje,Pržišta.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Mašnica

-u terminu od 9:30 do 17:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Bać.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati:Gomile.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Gornje Polje, Bijela.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su u CEDIS-u.