Danilović je pitao ministarstvo kako je onda prošle godine upisana generacija brucoša na FCJK i kako su im prošle godine dali novac.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović pitao je kako je moguće da je Vlada danas tek naknadno saznala da je Fakultet za crnogorski jezik i književnost akreditovan i kako mu je prethodno davala novac iz budžeta ako to nije znala.

Podsjećamo, na večerašnjoj elektronskoj sjednici Vlade Crne Gore članovi su se ponovo izjašnjavali o Odluci o upisu brucoša o trošku države na FCJK na Cetinju za studijsku 2025/2026. godinu, a nakon što je iz Vlade saopšteno da su dobili informaciju od ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić-Stojanović, da je Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO), na čelu sa Goranom Danilovićem, 29. aprila 2024. reakreditovala FCJK.

Kako je saopšteno iz Vlade, Jakšić Stojanović je bila odsutna sa sjednice koja je ranije održana, a na kojoj nije usvojena odluka o upisu brucoša o trošku države na FCJK.

"Dakle, pošto su me danas na Vladi ponovo imenovali na mjesto direktora AKOKVO, po sili zakona i na osnovu presude Upravnog suda, odmah sam postao 'krivac'. Naime, biva da Vlada nije znala da je FCJK reakreditovan minule godine u aprilu, (uz nezapamćenu kampanju u korist tog Fakulteta, i to od strane ministarke i ministarstva) pa je ministarka prosvjete pribavila tu informaciju o reakreditaciji tek danas", kazao je Danilović uz smijeh u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk.

On je danas vraćen na čelo AKOKVO, čime je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI)meritornu odluku Upravnog suda, kojom je poništeno rješenje o razrješenju Danilovića iz januara ove godine.

"Kako ste im izdvojili budžetska sredstva za ovu godinu? Kako je i na osnovu čega vaše Ministarstvo finansija odobrilo 700 hiljada eura za brucoše? Je li moguće da Ministarstvo prosvjete tek danas upoznaje sa tom činjenicom Vladu, a da Ministarstvo finansija sve to zna duže od godinu? Je li moguće da Vlada ne zna da je dala novac iz budžeta za FCJK i da misli da je on nereakreditovan? To je sad razlog da se ponovi glasanje? Dakle, gospodo, nemojte da se gonite preko mojih leđa. Mislim da je bilo dosta", poručio je Danilović.

Lider Ujedinjene je kazao da nije očekivao da mu se izvine zbog nezakonitog razrješenja, ali da bi bilo korisno za Agenciju da ga ostave na miru.

"Naučite, ili ne lažite, da direktor Agencije akredituje i reakredituje. Direktor potpisuje odluku, a komisije za akreditaciju ili reakreditaciju vode i zaključuju taj proces sa predlogom koji može biti pozitivan ili negativan. Dobro smo i živi koliko se razumijete u visoko obrazovanje", zaključio je on.