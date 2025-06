Stupanjem na snagu ove Naredbe od 5. juna 2025. godine, prestaje da važi Naredba od 6. maja 2025. godine.

Obavještava se javnost da je v. d. direktora Uprave policije, na osnovu člana 130 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list CG“, br. 33/12 i 58/14, 14/17 i 66/19), a usljed očekivane pojačane frekvencije saobraćaja u narednom periodu na pojedinim putnim pravcima u Crnoj Gori i postojanja mogućnosti za njegovim otežanim odvijanjem, donio novu Naredbu o privremenoj zabrani saobraćaja teretnih motornih vozila, skupova vozila, autobusa i specijalnih putničkih vozila za stanovanje – tzv. kampera.

U Naredbi o privremenoj zabrani saobraćaja teretnih motornih vozila, skupova vozila, autobusa i specijalnih putničkih vozila za stanovanje – tzv. kampera je propisano:

ZABRANJUJE SE saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, kao i skupova vozila:

u periodu od 15.06. do 15.09.2025. godine, svakim danom u vremenu od 17 do 22 časa, na sljedećim djelovima magistralnih puteva:

M-1, (GP Debeli Brijeg – H. Novi – Kotor – Tivat (Krtolska raskrsnica) – Budva – Bar – Ulcinj – GP Sukobin),

M-2, (Podgorica – Sotonići – Petrovac),

M-2, (Podgorica – Mioska – Kolašin),

M-10, (Podgorica – Cetinje – Budva),

a u periodu od 06.06. do 15.09.2025. godine, svakim danom u vremenu od 07 do 22 časa, na sljedećim djelovima regionalnih puteva:

R-1, Kotor – Trojica (raskrsnica sa M-1), opština Kotor, do mjesta Krstac (raskrsnica sa R25),

opština Cetinje, R-29, dionica Bar 2. – (tunel „Ćafe”, raskrsnica sa M-1) opština Bar, do mjesta Kamenički most – Krute (raskrsnica sa M-1) opština Ulcinj,

u periodu od 15.06. do 15.09.2025. godine, u dane vikenda (petak, subota i neđelja) u vremenu od 22 (petak) do 24 časa (neđelja), na dijelu magistralnog puta M-1, od raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja u Lipcima, preko Kotora, Budve, Petrovca, do raskrsnice puteva M-1 sa M-1.1 (raskrsnica za Tunel Sozinu).

ZABRANJUJE SE saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 (laki i teški autobusi i tzv. kombi vozila), skupova vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje – tzv. kampera, u periodu od 06.06. do 15.09.2025. godine, svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva:

R-1, od mjesta Krstac (raskrsnica sa R25), opština Cetinje do mjesta Trojica - Kotor (raskrsnica sa M-1), opština Kotor, iz smjera Njeguša u smjeru Kotora,

R-29, dionica Bar 2. – (tunel „Ćafe”, raskrsnica sa M-1) opština Bar, do mjesta Kamenički most – Krute (raskrsnica sa M-1) opština Ulcinj, u oba smjera, osim autobusa koji obavljaju javni gradski prevoz putnika,

R-25.1, dionica Međuvršje – Lovćen, od parkinga do Mauzoleja, u oba smjera.



Zabrana iz stava 1, alineje 1, tač. 1, 2, 3, 4 i 6 ove Naredbe, ne odnosi se na vozila sa prvenstvom prolaza, vozila za održavanje puteva i PTT instalacija, vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona, asfaltne mase i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu, vozila koja vrše transport vode, kao ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu magistralnog puta M-1, od GP Debeli Brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci, dok se zabrana iz tačke 1 podtačke 5 ne odnosi na vozila sa prvenstvom prolaza i vozila za pružanje pomoći na putu.

