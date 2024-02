Odluka o uvođenju neradne nedjelje u trgovinama nije bila dobro promišljena, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj i dodao da zabrana rada onima koji žele da rade nije dobra poruka.

Izvor: Facebook/Nik Gjeloshaj/Screenshot

"Mislim da je to trebalo uraditi na ovaj način kako je predložio Socijalni savjet, kako su i prihvatili sindikati, da se zaštite prava radnika, ali i da znamo da je naša država turistička destinacija, da postoje potrebe i građana i turista", rekao je Đeljošaj u Bojama jutra na TV Vijesti.

On je ocijenio da je ta odluka bila više populistička priča nego realnost.

Pripremljenim izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini predviđeno je da se trgovina na veliko i na malo može obavljati nedjeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i 1. decembra do 31. januara. Trgovci koji obavljaju trgovinu na veliko i/ili na malo, kako je definisano, mogu da nedjeljom otvore samo jedan prodajni objekat na teritoriji jedne opštine.

Đeljošaj je ocijenio je i da status i prava radnika time nijesu ugroženi.

"Radnici neće izgubiti taj dan, ko bude radio u nedjelju, osim što će imati i uvećanu dnevnicu od 80 odsto, naredna subota mora da mu bude slobodna", naveo je Đeljošajj.

On je kazao i kako vjeruje da se poslodavci odgovorno odnose prema svojim radnicima.

Vijesti su jutros objavile da će trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji biti ograničene na pet do 15 odsto za dio osnovnih životnih namirnica, prehrambenih proizvoda i sredstava za održavanje higijene, odnosno da je to predviđeno izmjenama odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda.

Đeljošaj je, na pitanje kada će se sa tim krenuti, odgovorio da će se pratiti cijene, da su sa odlukom upoznali predstavnike trgovina, ali da još nijesu objavljeni podaci Monstata za januar, kada su u pitanju cijene namirnica, rekavši da odluke moraju donositi na osnovu zvaničnih podataka državnih organa.

"Na osnovu podataka koje budemo dobili ćemo procijeniti da li se taj sistem ponaša odgovorno ili želi neko da koristi situaciju", kazao je Đeljošaj, govoreći o tome da je 74 hiljade penzionera dobilo uvećanu minimalnu penziju za januar od 450 eura.

On je dodao da je to dosta više novca u opticaju kod potrošača.

Đeljošaj smatra da preventivno praćenje rada trgovina može dati veći efekat u smanjenju inflacije nego što je dala akcija Stop inflaciji.

Upitan kakvu reakciju poslodavaca očekuje, Đeljošaj je kazao je kako se može desiti i da ne budu zadovoljni, ali vjeruje da mogu naći sredinu i mjeru gdje će svi biti zadovoljni.

Đeljošaj je, na pitanje kolike su sada trgovačke marže, odgovorio je da sve zavisi od trgovine do trgovine, ali da misli kako su puno veće od onoga što smo predvidjeli.

"Ima dovoljno prostora da te trgovine mogu pozitivno da posluju", rekao je Đeljošaj, kazavši kako vjeruje da će se ograničavanjem marži smanjiti cijene.

On je zaključio da će možda trgovci sami da reaguju, snižavaju cijene, da dođemo do rješenja da ne moramo preduzeti krajnju mjeru.