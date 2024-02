Kako se navodi, trgovina na veliko i trgovina na malo moći će se obavljati nedjeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i 1. decembra do 31. januara od 7 do 15 časova ili 15 do 23 časa, a u prodajnim objektima smještenim u okviru trgovačkih centara od 10 do 18 časova.

Izvor: gov.me/B.Ćupić

U Nacrtu akona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini u koji je RTCG imao uvid, u članu 5 dodat je novi član 35b kojim su uvedena dodatna izuzeća od zabrane obavljanja djelatnosti trgovine na veliko i trgovina na malo nedjeljom, piše RTCG.

"Trgovci će biti u mogućnosti da trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo obavljaju samo u jednom prodajnom objektu na teritoriji pojedine (jedne) jedinice lokalne samouprave. Takođe biće u obavezi da nadležni inspekcijski organ obavijeste u kom će prodajnom objektu obavljati trgovinu, kao i u kom vremenu, najkasnije 15 dana prije početka obavljanja trgovine. Takođe propisana mogućnost da trgovac u slučaju nastupanja izuzetnih okolnosti koje direktno prouzrukuju nemogućnost obavljanja trgovine u objektu koji je bio prvobitno određen, mogu promijeniti taj prodajni objekat o čemu su dužni da obavijeste nadležni inspekcijski organ bez odlaganja, a najkasnije tri dana nakon nastupanja navedenih okolnosti", navodi se u Nacrtu Zakona.

U cilju dodatne zaštite prava zaposlenih, uvedena je obaveza trgovca da zaposlenom koji obavlja rad nedeljom u skladu sa izuzecima iz člana 35a i ovog člana, omogući da kao dan sedmičnog odmora koristi prvu narednu subotu.