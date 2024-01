Opština Zeta uskoro će zatražiti od Vlade Crne Gore da se aerodrom “Podgorica” preimenuje, odnosno da mu se vrati nekadašnji naziv “Golubovci”.

Izvor: MONDO

Čelnik Zete Mihailo Asanović, navodeći da u procesu razgraničenja te opštine i Podgorice nema sporenja o tome da Zeti pripada aerodrom, kojem je naziv promijenjen 2006. godine.

To potvrdili i iz Glavnog grada, saopštivši da se na dosadašnjim sastancima Organizacionog odbora za razgraničenje Podgorice i Zete pitanje aerodroma nije razmatralo.

“Jer je svima jasno da oni, kao centralni dio KO (katastarske opštine) Golubovci, moraju pripasti novoformiranoj Opštini Zeta, pa to niko nikad nije pominjao, niti problematizovao na bilo koji način”, kažu iz Glavnog grada.

Zetska Opština već ubira prihode od aerodroma po osnovu takse i poreza na prirez, prenose Vijesti.

Zeta, nekadašnja opština u okviru Glavnog grada, samostalan status dobila je u avgustu 2022, kad je Skupština Crne Gore usvojila izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji i Glavnom gradu, nekoliko mjeseci uoči lokalnih izbora. Međutim, razgraničenje Zete i Podgorice, ali i brojne druge obaveze, još nijesu završeni. Krajem prošle godine počeo je da radi Odbor koji predlaže način uređenja odnosa i teritorijalno razgraničenje Podgorice i Zete, način podjele imovine i druge aktivnosti.

Odbor, kojeg čine predstavnici ove dvije opštine i predstavnik Ministarstva javne uprave do sada se sastajao više puta, a rad bi trebalo da nastavi nakon što dobije tumačenje Vlade o podzakonskim akatima koji su neophodni za posao razgraničenja, a oko kojih postoje nedoumice.

Iz Glavnog grada je saopšteno da su članovi Organizacionog odbora imali određene dileme koje se tiču tumačenja i gradiranja podzakonskih akata neophodnih za posao razgraničenja, zbog čega su na posljednjem sastanku svi učesnici jednoglasno odlučili da je neophodno pribaviti tumačenje Vlade prije nastavka razgovora.

“Odmah po pribavljanju mišljenja Vlade, Organizacioni odbor će nastaviti sa svojim dobrim i produktivnim radom, koji od starta protiče u dobroj atmosferi, uvjereni u skoro postizanje konačnog dogovora u korist obje lokalne samouprave”, naglašavaju iz Glavnog grada.

Mihailo Asanović kaže da su na svakom sastanku Odbora tražili da se na Opštinu Zeta vlasnički “prebaci” neosporna teritorija koju je definisala Vlada kad je ta opština postala samostalna, a da se sporenja između Zete i Glavnog grada u dijelu KO Dajbabe kasnije dogovaraju, pišu Vijesti.

Zeti pripadaju katastarske opštine definisane Zakonom o teritorijalnoj organizaciji i odlukom o naseljima - Mataguži, Vranjina, Golubovci, Bijelo Polje, Mahala, Botun, Cijevna, Vukovci i Gostilj.

“Takođe, kod podjele zajedničke imovine, a tu prije svega mislim na opremu, tražili smo popis stvari koje posjedujemo i da ih dijelimo da li po površini ili po broju stanovnika - za nas je i jedno i drugo prihvatljivo, i mi smo im to i iznijeli”, istakao je Asanović.

On je rekao da u Glavnom grada nemaju spisak pokretne i nepokretne imovine, ali da su dali obećanje da će ga imati u toku januara.

“Očekujemo da makar dio dogovora bude postignut najkasnije do kraja februara. Ukoliko bude volje s obje strane, do tog dogovora ćemo lako doći”, dodao je Asanović.

Sagovornik navodi da je dogovor da se sastanci održavaju jednom nedjeljno, kako bi bili što brži i efikasniji.

Iz Glavnog grada su naveli da je na sastancima bilo riječi o gotovo svim važnim segmentima koji se tiču razgraničenja imovine i teritorije dviju lokalnih uprava.

Asanović je, odgovarajući na pitanje kolike su šanse da dođe do arbitraže ako se ne postigne dogovor oko spornih pitanja, kazao da su protiv arbitraže.

“Međutim, ukoliko bude neophodna, ići ćemo i na nju. Nećemo dozvoliti da se i dalje ponižavaju Zeta i Zećani, kao što je to bilo u prethodnom periodu. To je i naš zadatak i naša obaveza, i mi od toga nećemo odstupiti”, podvukao je Asanović.

Pitanje razgraničenja Zete i Podgorice aktuelizovano je krajem decembra prošle godine, kad je jedan od lidera koalicije “Za budućnost Crne Gore” Milan Knežević optužio zamjenika gradonačelnice Podgorice Luku Rakčevića da je “glavni kočničar razgraničenja”.

Knežević je naveo da postoje parcele u industrijskoj zoni, od poteza Zelenike do mosta na Cijevni, koje “nijesu sporne”, ali da postoje i “sporne” oko detaljnog urbanističkog plana (DUP) Dajbabe i pored postrojenja Kombinat aluminijuma Podgorica, prenose Vijesti.

“Mi smo ponudili kompromis. Došlo je do prve promjene DUP-a Dajbabe i sad je veliko pitanje šta je DUP Dajbabe i da li postoji. Tamo je sada DUP Zabjelo 1 ili Zabjelo 2, i to želim da znaju građani Dajbaba kako se bacaju sa njima, ne želeći da im omoguće da se razvijaju u okviru Glavnog grada. Ne želimo nijedno naseljeno mjesto u Mjesnoj zajednici Dajbabe, ali želimo dio katastarske opštine Dajbabe”, saopštio je on.

Rakčević je odgovorio da je od prvog sastanka Organizacionog odbora njihova uloga bila “krajnje konstruktivna i dobronamjerna”, zbog čega su, tvrdi, insistirali na nedjeljnim sastancima i postizanju dogovora u što kraćem roku.

“U tom smislu smo i predložili da se nesporni dio imovine odmah upiše na ime novoformirane Opštine Zeta, a da se oko eventualnih spornih pitanja pokušamo dogovoriti u narednom periodu. Ukoliko do tog dogovora ne dođe, uvijek ostaje proces arbitraže, koji bi sprovela aktuelna Vlada Crne Gore, koju podržava g. Knežević, a ne partija iz koje dolazim”, dodao je.

Njegove tvrdnje osporavali su iz koalicije “Za budućnost Zete”, rekavši da je netačno da je Opštini Zeta nudio “nespornu teritoriju”.

“Ako je spreman to da uradi, odmah ćemo se sjutra dogovoriti, a da KO Dajbabe ide na arbitražu, jer smo upravo to nudili na svakom prethodnom sastanku”, naveli su, poručujući da će blokirati asfaltnu bazu firme “Putevi”, a zatim i ostala preduzeća koja su bila u zajedničkom vlasništvu s Glavnim gradom ako se ne obezbijedi funkcionisanje Opštine Zeta “u punom kapacitetu”.

Očekuju Injac na sastanku Odbora

Asanović je kazao da su iz Opštine Zeta više puta tražili sastanak s gradonačelnicom Podgorice Oliverom Injac, iako ona nije u Organizacionom odboru.

“Injac nije u odboru za razgraničenje, ali nisu ni njeni potpredsjednici od kojih jedan učestvuje kao pridruženi član na svakom od sastanaka pod plaštom ‘da bismo se lakše dogovorili’, ali čini mi se da bi sve lakše bilo bez njega jer je upravo on bio ta kočnica u našim pregovorima”, tvrdi Asanović.

On je aludirao na Rakčevića, koji više neće prisustvovati sastancima Odbora.

Asanović je kazao da je zato bilo bitno da se u proces uključi Injac koja dolazi iz najveće partije koja participira u vlasti (Pokret Evropa sad), jer ima najveću moć odlučivanja.

“Očekujemo da se na prvom sljedećem sastanku pojavi”, poručio je Asanović.