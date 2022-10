U terminina od 13h do 14h i od 16:30h do 20h će biti zatvorena Ulica Slobode, a Ulica Vučedolska i Bokeška u terminu od 16:30h do 20h.

Izvor: SmartLife / pexels / Lamar Belina

Zbog organizacije Dana Vojske Crne Gore danas će saobraćaj biti zatvoren u Ulici Slobode, Vučedolskoj i Bokeškoj.

Iz Ministarstva odbrane je ranije najavljeno da će na svečanosti govoriti predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, resorni ministar Raško Konjević i načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević.

“Sjutra će oko 30 novih vojnika po ugovoru položiti zakletvu, a biće predstavljeni i novoproizvedeni potporučnici, oficirka i oficir, koji su ove godine završili vojnu akademiju u inostranstvu”, navodi se u saopštenju.

Svečanost će početi u 18 sati.