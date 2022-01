Jugoslovenska narodna armija je sada već davne 1975. godine krenula u izgradnju regionalnog puta Mioska Šavnik kojim bi se spojili istok i zapad Crne Gore.

A, sa izgrađenom dionicom auto-puta Bar – Boljare naša zemlja će biti spojena. Međutim, bez tunela Semolj to je nemoguće i zbog toga je potrebno nastaviti izgradnju tunela koji je probijen oko 460 metara sa obje strane (od planiranih 1750 metara dužine) koja je krenula prije 46 godina. Naravno, to bi podrazumijevalo ulaganja u popravke starih radova koje je zub vremena načeo, kao i u one koje tek predstoje.