Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata osobi iz Zete zbog sumnje na nasilje u porodici.

Izvor: MINA

Osnovno državno tužilastvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata licu S.P. iz Zete, zbog osnovane sumnje da je učinila krivično djelo nasilje u porodici ili porodicnoj zajednici, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva.

Kako navode, osumnjičena je dana 22. oktobra 2026., u porodičnoj kući u Zeti, vrijeđala majku i rukom je odgurnula u predjelu glave, usled čega je oštećena pala, a osumnjičena je prijetila da će ubiti i sebe i majku.