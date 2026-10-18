Govoreći o ranijim političkim sukobima, podsjetio je na hapšenje u Budvi i optužbe koje su, kako je naveo, tada bile usmjerene protiv njega.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar odbrane Dragan Krapović poručio je da je spreman da sarađuje sa nadležnim organima i da očekuje da se ispitaju sve prijave i utvrdi odgovornost onih koji su eventualno kršili zakon. Njegova reakcija uslijedila je nakon što je advokat Veselin Radulović saopštio da se obratio direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Ivici Janoviću, tražeći procjenu bezbjednosnog rizika zbog, kako je naveo, višemjesečnih prijetnji i javnih napada, prenose Vijesti.

Krapović je ocijenio da se nakon podnošenja njegove krivične prijave protiv Radulovića pojačavaju reakcije kojima se, prema njegovim riječima, pokušava stvoriti slika da kao ministar ima povlašćen položaj pred institucijama.

„Od trenutka kada sam podnio krivičnu prijavu protiv DPS advokata i suspendovanog policajca Veselina Radulovića, svjedočimo sve nervoznijim reakcijama i pokušajima da se, uz podršku pojedinaca iz NVO sektora, sa kojima očigledno ima ugovorni odnos i medija Aca Mijajlovića, javnosti podmetne priča kako sam privilegovan pred institucijama zato što sam ministar odbrane, a u stvari putem medija vrši pritisak na SDT“, kazao je Krapović.

Naglasio je da, kako tvrdi, nije kontaktirao tužioce niti pokušavao da utiče na njihov rad i odluke, dodajući da je u svakom trenutku dostupan Specijalnom državnom tužilaštvu i drugim nadležnim organima.

„Nijesam zvao tužioce, nijesam tražio usluge, nijesam urgirao, niti bilo kome određivao kako i kada treba da odluči. I neću! Naprotiv, Specijalnom državnom tužilaštvu i svim nadležnim organima stojim na raspolaganju 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji“, poručio je ministar.

Istakao je da su i on i Radulović podnosili krivične prijave jedan protiv drugog, te da očekuje da institucije nepristrasno ispitaju sve navode i utvrde eventualnu odgovornost.

„DPS advokat Radulović je protiv mene podnio više krivičnih prijava. Ja sam podnio prijave protiv njega. I zato tražim samo jedno: neka institucije utvrde ko je govorio istinu, a ko obmanjivao javnost po nalogu DPS-a i sa njima povezanih OKG-a! Ako sam ja prekršio zakon, neka odgovaram! Ako je Radulović svjesno podnosio lažne krivične prijave, neka odgovara on! Nema privilegovanih! Nema nedodirljivih! Nema zaštićenih političkih advokata!“, naveo je Krapović.

Ministar smatra da se iza kritika i javnih polemika krije pokušaj njegove političke diskreditacije, ali i osporavanja rada Ministarstva odbrane, posebno u vezi sa projektom nabavke patrolnih brodova za Vojsku Crne Gore.

„Suština ove kampanje, po mom uvjerenju, nije ni pravda ni zakon. Suština je pokušaj političke diskreditacije mene i Ministarstva odbrane, posebno zbog projekta nabavke patrolnih brodova za Vojsku Crne Gore. Vjerujem da DPS i bivši režim nikako ne može da prežali projekat nabavke patrolnih brodova, najveći projekat Vojske Crne Gore ikada!“, kazao je Krapović.

On je odbacio tvrdnje da pokušava da utiče na institucije, ocjenjujući da se njegovim prijavama pristupa drugačije nego kada ih podnose politički protivnici. Poručio je da zakon ne smije biti podređen interesima bilo koje političke grupacije.

Krapović je ujedno pozvao Radulovića da javno predstavi dokumentaciju kojom bi potkrijepio svoje tvrdnje o ranijem podnošenju krivičnih prijava, navodeći da se njegova ranija obraćanja nadležnim organima mogu provjeriti pišu Vijesti.

Govoreći o ranijim političkim sukobima, podsjetio je na hapšenje u Budvi i optužbe koje su, kako je naveo, tada bile usmjerene protiv njega.

„Dobro pamtim kako je izgledala pravda za vrijeme DPS-a! Pamtim Budvu, moje hapšenje i DPS optužbe da sam formirao kriminalnu organizaciju koja je, zamislite apsurda, trebalo da iskopa Budvu i preseli je u Srbiju! Deset godina kasnije i dalje odbacujem svaki njihov pokušaj kao kukavičluk! Nijesu me slomili tada, neće ni danas!“, poručio je ministar.

Na kraju je pozvao nadležne institucije da provjere sve činjenice, razmotre svaku prijavu i sankcionišu svako kršenje zakona koje bude dokazano.

„I neka se utvrdi svaka činjenica, ispita svaka prijava i sankcioniše svako dokazano kršenje zakona! A vama, gospodo, za kraj samo jedno, vaše vrijeme je prošlo. Nijesmo svi isti i nikada nećemo biti. A, ovih dana, gospodo iz DPS-a, pratite medije, tek smo počeli gospodo i neće vam biti lako“, zaključio je Krapović.