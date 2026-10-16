On je reagovao povodom toga što je Krapović ranije danas saopštio da je podnio "krivičnu prijavu protiv DPS advokata Radulovića", te da ga sumnjiči "za lažno prijavljivanje".

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Izjava Dragana Krapovića da će se utvrditi ko od nas dvojice govori istinu, uz poruku da za njega "nema sredine", zvuči kao da je ministar već preuzeo ulogu tužioca i sudije, saopštio je danas advokat Veselin Radulović.

"Ipak, u pravnoj državi ne odlučuje ministar ko će odgovarati, niti se zakon primjenjuje po principu 'ili ja ili on'. O tome odlučuju nadležni organi, na osnovu činjenica i dokaza, a ne na osnovu ministrovih javnih ultimatuma", istakao je Radulović u saopštenju.

On je reagovao povodom toga što je Krapović ranije danas saopštio da je podnio "krivičnu prijavu protiv DPS advokata Radulovića", te da ga sumnjiči "za lažno prijavljivanje".

"Od svih navoda koje je iznio, jedino što zaista zaslužuje odgovor jeste njegovo 'objašnjenje' da je ugovor vrijedan oko 120 miliona eura zaključen na osnovu Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Francuske o saradnji u domenu odbrane. Tu, međutim, postoji jedan prilično nezgodan problem za ministrovo samouvjereno 'pravno objašnjenje'. Naime, zakon kojim se potvrđuje međunarodni sporazum nije isto što i sam sporazum, niti datum stupanja na snagu tog zakona znači da je istog dana stupio na snagu i međunarodni sporazum", poručio je Radulović.

On je dodao da je sporazum između Crne Gore i Francuske stupio na snagu tek 23. aprila 2026. godine, a da je komercijalni ugovor za nabavku patrolnih brodova zaključen u novembru 2024. godine.

"Dakle, ministar se poziva na međunarodni sporazum koji u vrijeme zaključenja ugovora još nije bio stupio na snagu. To nije pitanje političkog tumačenja, lične netrpeljivosti ili moje mašte, već pitanje datuma i zvaničnih, službenih dokumenata. Drugo, ugovor vrijedan oko 120 miliona eura nije zaključen sa državom Francuskom, kako se u javnosti može steći utisak iz ministrovog objašnjenja, već sa francuskom kompanijom Kership. Saradnja dvije države i komercijalni ugovor sa privatnom kompanijom nijesu ista pravna stvar. To je ministar morao naučiti na fakultetu, osim ako nije u međuvremenu prihvatio pravna shvatanja studenata Megatrenda. Međunarodni sporazum koji još nije stupio na snagu ne može predstavljati pravni osnov za zaključenje ugovora i izbjegavnje redovnog postupka javne nabavke. Upravo to su pitanja na koja javnost zaslužuje precizan odgovor, a ne još jednu političku tiradu o navodnoj kampanji protiv ministra", poručio je advokat.

Radulović je kazao da što se tiče Krapovićeve poruke da nije dužan da sa njim (Radulovićem) vodi polemike i da je institucijama Crne Gore na raspolaganju 24 časa dnevno, sedam dana u nedjelji, može samo da konstatuje da je ta spremnost za saradnju veoma impresivna u saopštenjima.

"Ako dođe do krivičnog postupka i ako bude imao procesni položaj okrivljenog, ministar će, kao i svaki drugi građanin, imati pravo i da se brani ćutanjem. S obzirom na način na koji nastupa u javnosti, dajem mu besplatan pravni savjet da ozbiljno razmotri korišćenje tog prava. Ponekad je ćutanje pravno mudrije od pokušaja da se javnost ubijedi kako je sve 'kristalno jasno', dok ključna pitanja ostaju bez odgovora. A što se tiče ostalih navoda, uvreda i kvalifikacija koje je iznio na moj račun, priznajem da sam u jednom trenutku pomislio da ga pozovem da se upristoji i ponaša vaspitano. Onda sam shvatio da je za takav savjet, nažalost, kasno. Vaspitanje se ne može propisati zakonom, a funkcija ministra ne može nadomjestiti nedostatak elementarne kulture javnog dijaloga", poručio je Radulović.

On je rekao da će nastaviti da radim ono što je radio i do sada, da na osnovu dokumenata ukazuje na sumnje koje zaslužuju provjeru i da od nadležnih institucija traži da utvrde činjenice.

"Ne tražim da bilo ko unaprijed bude proglašen krivim, ali ne prihvatam ni da se svako pitanje o raspolaganju javnim novcem proglasi političkim obračunom. Ministar može podnositi prijave, dijeliti kvalifikacije i postavljati ultimatume koliko god želi. Ali ne može svojom funkcijom, samouvjerenošću ili glasnoćom svojih izjava zamijeniti odgovor na jednostavno pitanje: kako je ugovor vrijedan 120 miliona eura zaključen pozivanjem na sporazum koji je stupio na snagu tek godinu i po kasnije? To pitanje neće nestati zato što je ministar podnio prijavu protiv mene. Naprotiv, sada je još važnije da na njega odgovore nadležne institucije", rekao je Radulović.