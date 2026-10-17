Prema njegovim riječima, pritisci i javne poruke prijetećeg sadržaja počeli su u intenzivnijem obliku nakon što je javno govorio o mogućim zloupotrebama povezanim sa funkcionerima Demokratske Crne Gore.

Izvor: Youtube/Televizija E/Printscreen

Advokat Veselin Radulović uputio je pismo direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Ivici Janoviću, tražeći da ta institucija procijeni bezbjednosne rizike kojima je, kako navodi, izložen od avgusta prošle godine, nakon višemjesečnih prijetnji i javnih napada, prenosi CdM.

„Obraćam Vam se javno, kao advokat koji se dvije decenije profesionalno i javno bavi borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala i zaštitom ljudskih prava, sa zahtjevom da Agencija, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, razmotri okolnosti kojima sam izložen od avgusta prošle godine i procijeni da li one ukazuju na postojanje bezbjednosnih rizika koji zahtijevaju dalje postupanje“, naveo je Radulović.

Istakao je da je tokom dvije decenije rada podnio desetine krivičnih prijava protiv različitih javnih funkcionera, pretežno predstavnika nekadašnje vlasti, te da je objavljivao stručne analize i učestvovao na skupovima posvećenim borbi protiv kriminala i zaštiti ljudskih prava.

Prema njegovim riječima, pritisci i javne poruke prijetećeg sadržaja počeli su u intenzivnijem obliku nakon što je javno govorio o mogućim zloupotrebama povezanim sa funkcionerima Demokratske Crne Gore.

„Do avgusta prošle godine nijesam bio izložen pritiscima i javnim porukama ovakve vrste u obimu i intenzitetu kojima sam izložen nakon što sam počeo javno da ukazujem na moguće zloupotrebe povezane sa funkcionerima Demokratske Crne Gore. Tada su mi prvo upućene poruke da mi predstoji „ćeranija“ i da ću „plakati““, kazao je on.

Kako je naveo, nakon toga su ga u javnosti više puta povezivali sa navodnim kriminalnim strukturama, nazivajući ga advokatom mafije i optužujući ga da „štiti šverc i korupciju“. Pored toga, upućivane su mu poruke da je „nagazio na pogrešnog“ i da će „vidjeti šta znači politička i pravna šaka u vrh brade“.

Radulović je ukazao i na poruku prema kojoj je jedan poslanik „bačen pod zahuktali politički voz“, uz upozorenje da je on sljedeći.

„U okviru krivičnih prijava koje sam podnio ukazao sam i na ove okolnosti u smislu mogućeg izvršenja krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti. Pored toga, zbog anonimnog komentara na internet portalu da me treba „dobro umlatiti“ podnio sam prijavu nadležnom tužilaštvu“, naveo je advokat.

Naglasio je da ove navode ne predstavlja kao dokaz postojanja konkretnog plana za napad, već kao okolnosti koje je potrebno sagledati u cjelini.

„Ukazujem na skup okolnosti koje, posmatrane zajedno i u kontinuitetu, po mom mišljenju kreiraju ambijent i predstavljaju mogući podstrek da se sa riječi pređe na djela i zato zaslužuju ozbiljnu i nepristrasnu bezbjednosnu procjenu“, poručio je Radulović.

Radulović je podsjetio da su povodom napada na njega i izvršnu direktoricu NVO Akcija za ljudska prava Teu Gorjanc Prelević reagovali i predstavnici međunarodnih institucija, uključujući specijalne izvjestiteljke Ujedinjenih nacija i Kancelariju Evropske komisije, prenosi CdM.

Kako je kazao, očekivao je da će te reakcije doprinijeti prestanku prijetnji, uvreda i javnih napada, ali tvrdi da je situacija vremenom postala ozbiljnija.

„Međutim, kako vrijeme prolazi oni su sve intenzivniji. Sve navedeno dokumentovano je javno dostupnim izjavama i medijskim objavama političke partije Demokratska Crna Gora i njenih funkcionera“, naveo je.

Ukazao je i na značaj advokatske profesije, podsjećajući da je pružanje pravne pomoći ustavna i zakonska kategorija, dok se članom 142. stav 34. Krivičnog zakonika Crne Gore pružanje pravne pomoći pred sudskim i drugim državnim organima definiše kao posao od javnog značaja.

„Slobodno i nezavisno pružanje pravne pomoći zato nije samo pitanje moje lične sigurnosti, već i šireg javnog interesa“, istakao je.

Advokat je odlučno odbacio tvrdnje kojima se njegovo profesionalno i javno djelovanje, kako navodi, pokušava povezati sa interesima bivšeg režima, kriminalnih klanova ili organizovanih kriminalnih grupa.

„Nemam nikakve veze sa kriminalnim klanovima niti sa strukturama kojima me pojedini politički funkcioneri javno pripisuju i to bi u ANB-u moralo biti poznato. Moje postupanje zasniva se na profesionalnim obavezama advokata, korišćenju zakonom predviđenih pravnih sredstava i javnom ukazivanju na pitanja za koja smatram da zaslužuju institucionalnu provjeru“, poručio je.

Dodao je da se u radu pred nadležnim institucijama rukovodio zakonitošću postupanja, a ne političkom pripadnošću onih na koje se njegovi pravni postupci odnose.

Kao dodatnu okolnost koju smatra važnom za procjenu slučaja, Radulović je naveo vremensku povezanost između njegovih javnih istupa o mogućim nepravilnostima i početka kontinuiranih napada.

Posebno je ukazao na javno objavljene SKY komunikacije za koje smatra da ukazuju na moguće kontakte pripadnika kriminalnih klanova sa političkom partijom i funkcionerima čijim je napadima, prema njegovim tvrdnjama, kontinuirano izložen.

„Na ovu SKY prepisku ukazujem kao na okolnost koja se, ukoliko je relevantna za nadležnost Agencije, može provjeriti na osnovu raspoloživih i zakonito pribavljenih podataka“, saopštio je.

Radulović je naveo da ima rezerve prema mogućnosti da se u ovom slučaju osloni isključivo na postupanje Uprave policije, obrazlažući to ocjenom da je sektor bezbjednosti pod kontrolom Demokratske Crne Gore.

Istovremeno je naglasio da to ne predstavlja kao dokaz da bi policija nužno postupala nezakonito ili pristrasno, već kao razlog za uključivanje dodatne institucionalne procjene.

„Ovu okolnost ne iznosim kao dokaz da bi policija nužno postupala nezakonito ili pristrasno, već kao razlog zbog kojeg smatram važnim da se obezbijedi nezavisno, profesionalno i objektivno razmatranje svih relevantnih činjenica, bez političkog uticaja i bez unaprijed zauzetog stava“, naveo je.

Od direktora ANB-a zatražio je da Agencija, u okviru zakonskih ovlašćenja, utvrdi da li okolnosti koje je iznio ukazuju na postojanje bezbjednosnog rizika i, ukoliko postoje zakonski uslovi, preduzme odgovarajuće mjere ili o tome obavijesti nadležne organe, prenosi CdM.

Naglasio je da od Agencije ne očekuje da se uključuje u političke sporove, unaprijed potvrđuje njegove sumnje ili ocjenjuje opravdanost njegovih javnih istupa.

„Ne tražim privilegije, političku zaštitu, niti unaprijed povoljan zaključak. Tražim da se činjenice provjere, posebno u dijelu povezanosti sa organizovanim kriminalom kako od moje strane, tako i od strane onih koji mi prijete, te da se moja bezbjednost razmotri po istim objektivnim standardima koji moraju važiti za svakog građanina“, poručio je Radulović.

Na kraju je istakao da ne prihvata da njegov dugogodišnji profesionalni angažman u oblasti vladavine prava i zaštite ljudskih prava bude razlog za zastrašivanje.

„Kroz advokatsku djelatnost dvije decenije se javno zalažem za odgovornost i vladavinu prava i ne prihvatam da zbog tog rada moram da živim sa osjećajem da sam izložen prijetnjama od strane eksponenata vlasti koji trenutno upravljanju represivnim državnim aparatom ili od strane njihovih potencijalnih partnera iz organizovanog kriminala, niti prihvatam da profesionalno obavljanje advokatskog posla postane razlog za zastrašivanje“, zaključio je on.