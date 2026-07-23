Tokom intervencije policijskih službenika i pokušaja da savladaju otpor ovog lica, došlo je do napada na službenika policije.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor podnijeli su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, krivičnu prijavu protiv državljanina Republike Srbije A.S. (22) iz Jagodine, zbog sumnje da je izvršio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Kotor je juče, u ranim jutarnjim časovima, obaviještena od strane više građana da se u naselju Sveta Vrača nalazi muško lice koje se ponaša nasilno i agresivno, te da zaposlenima jednog marketa ne dozvoljava pristup objektu.

„Na lice mjesta su odmah upućeni policijski službenici, kao i ekipa Hitne medicinske pomoći iz Kotora. Dolaskom na lice mjesta zatečeno je lice koje je kasnije identifikovano kao A.S. (22) iz Jagodine, državljanin Republike Srbije, koje se ponašalo agresivno, udarajući po parkiranim vozilima i betonskoj podlozi, usljed čega je sebi nanosilo povrede i pričinilo materijalnu štetu na jednom vozilu“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Tokom intervencije policijskih službenika i pokušaja da savladaju otpor ovog lica, došlo je do napada na službenika policije.

„Prilikom savladavanja otpora ovog lica, policijski službenik je od strane A.S. zadobio povredu ruke u vidu ugriza“, saopšteno je iz Uprave policije.

A.S. je nakon intervencije transportovan vozilom Hitne medicinske pomoći radi pružanja ljekarske pomoći, nakon čega je zadržan u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa radi daljeg posmatranja.

Na licu mjesta zatečena je i njegova emotivna partnerka N.P. (21) iz Subotice, kod koje su, kako navode iz policije, uočene vidne tjelesne povrede.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji se izjasnio da se u radnjama A.S. stiču elementi krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, zbog čega je protiv njega podnijeta krivična prijava.

U odnosu na povrede koje je, kako se sumnja, A.S. nanio svojoj emotivnoj partnerki, državni tužilac se izjasnio da postoje elementi krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, te će protiv njega biti podnijeta krivična prijava i za navedeno krivično djelo.