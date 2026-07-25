Tokom noći u Beogradu dogodila su se dva incidenta: mladić je upucan, a drugi pretučen čekićem. Hitna pomoć intervenisala 114 puta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom noći u Beogradu dogodila su se dva ozbiljna incidenta u kojima su povrijeđena dvojica mladića, potvrđeno je iz Hitne pomoći.

Muškarac (21) upucan je oko 23 časa na uglu ulica Slavka Rodića i Maričke u Rakovici. Zadobio je prostrelnu ranu noge, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.

Nekoliko sati kasnije, u 1.25 časova, u Bulevaru kralja Aleksandra kod broja 209, osamnaestogodišnji mladić pretučen je čekićem. Sa povredama glave prevezen je u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći obavile su ukupno 114 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnim mjestima.