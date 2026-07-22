Policija je tokom pretresa objekata u Sukobinu pronašla pištolj „Zastava M57“, 102 metka i startni pištolj „Zoraki“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je u Ulcinju tokom pretresa kuće, drugih prostorija i pomoćnih objekata pronašla pištolj, više od 100 komada municije i startni pištolj, a jedna osoba je uhapšena zbog ometanja policijskih službenika, prenosi portal Vijesti.

Kako navodi portal Vijesti, službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj sproveli su preventivnu akciju usmjerenu na sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava. Pretres je obavljen po naredbi nadležnog suda u mjestu Sukobin, u objektima koji su u vlasništvu I.D. (59) iz Ulcinja.

Tokom pretresa, policijski službenici pronašli su i oduzeli pištolj marke „Zastava M57“, 102 komada pripadajuće pištoljske municije, kao i startni pištolj marke „Zoraki“.

Prema navodima koje prenosi portal Vijesti, tokom sprovođenja pretresa I.D. je ometao policajce u obavljanju službene radnje, nakon čega je priveden u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, gdje je od njega prikupljeno obavještenje.

Iz Uprave policije saopšteno je da je o slučaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji se izjasnio da u ovom događaju nema elemenata krivičnog djela.

I.D. je, kako prenosi portal Vijesti, uhapšen zbog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru – ometanje službenog lica državnog organa koje vrši javna ovlašćenja u okviru svojih nadležnosti.

Protiv njega će biti preduzete i dalje mjere u skladu sa Zakonom o oružju zbog posjedovanja startnog pištolja suprotno zakonskim odredbama.

Iz Uprave policije dodaju da će, u vezi sa pronađenim vatrenim oružjem i municijom, Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj nadležnoj Područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave uputiti zahtjev za pokretanje upravnog postupka radi preispitivanja izdatog odobrenja i mogućeg trajnog oduzimanja oružja.