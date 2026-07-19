Akcija je izvedena po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a pretreseno je više objekata koje koriste osumnjičeni.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uhapsili su danas Almiru Vukadinović i Zorana Perovića zbog sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Hapšenja su izvedena po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), a tokom akcije pretresene su njihove kuće, kao i više objekata koje koriste osumnjičeni, pišu Vijesti.

Almira Vukadinović supruga je Predraga Vukadinovića, koji je krajem juna 2022. godine uhapšen u Sloveniji po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica, nakon čega je izručen Crnoj Gori.

Predrag Vukadinović je 2025. godine prvostepeno oslobođen optužbi da je učestvovao u ubistvu Saše Klikovca u julu 2020. godine, ali je Apelacioni sud u martu ove godine ukinuo tu presudu i predmet vratio Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje.

Almira Vukadinović, ranije Mujahodžić, bila je obuhvaćena optužnicom SDT-a iz 2021. godine, u kojoj se navodi da su Janko Vukadinović i za sada nepoznata osoba krajem 2019. godine formirali kriminalnu organizaciju radi izvršenja više teških krivičnih djela, navodno u ime škaljarskog kriminalnog klana, pišu Vijesti.

Prema navodima optužnice, ta grupa je 22. januara 2021. godine u Tivtu navodno pokušala da ubije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, nakon njihovog boravka kod navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, kada su krenuli avionom ka Beogradu.