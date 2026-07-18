Tokom višemjesečne komunikacije na Skaju, Mijajlović je koordinisao aktivnosti sa više saradnika, među kojima je bio i korisnik skriven iza pina DKM3TV

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Golf zatamnjeni specijalnog je naš da znaš. Iza tebe je, ja mislim. I još jedno vozilo njihovo je putem, čisti sve..."

Ovu poruku je, prema transkriptima sa nekada zaštićene aplikacije Skaj, Vladimir Mijajlović poslao saradniku u zoru 28. oktobra 2020. godine, u trenutku kada su kamioni natovareni cigaretama kretali iz Bara prema Podgorici, prenose Vijesti.

Prepiska pokazuje da je Mijajlović o transportu obavještavao saradnike u vrijeme kada su na čelu Specijalnog državnog tužilaštva bili Milivoje Katnić, a Specijalnog policijskog odjeljenja Dragan Radonjić.

Iz komunikacije proizlazi da su organizatori transporta obezbijedili logističku podršku pripadnika više policijskih jedinica, uključujući Specijalno policijsko odjeljenje i Graničnu policiju, koji su ih, prema navodima iz poruka, obavještavali o patrolama i pratili kretanje kamiona.

Prepiska pokazuje da su Mijajlović i njegovi saradnici danima planirali izvlačenje najmanje tri kamiona iz skladišta u Slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar. Dogovarali su vrijeme polaska, isplatu novca, angažovanje vozača, skladištenje robe u Podgorici i povratak vozila po nove ture cigareta.

Tokom višemjesečne komunikacije na Skaju, Mijajlović je koordinisao aktivnosti sa više saradnika, među kojima je bio i korisnik skriven iza pina DKM3TV.

"U utorak veče imaj pare spremne. Kamion u utorak veče ostavljamo dolje. U srijedu ujutro preuzimaš. Pare moramo dati dolje na preuzimanje 1 po jedan. U 20min il pola sata jedan za drugim. Ja ih moram dati dolje na kamion, a oni nam daju ove iz specijalne do PG. Specijalnog. Da isprate", napisao je Mijajlović 24. oktobra svom saradniku.

Nakon sastanka u Baru, razgovore su nastavili preko aplikacije Skaj, pišu Vijesti

"Brale, sad sam pričao sa ovima, prvi kamion će biti tvoja roba. I to je njihov kamion. Drugi izlazi posle 30/40 minuta. Tako da će tvoja roba biti u PG kad ti preuzmeš drugi kamion sa mojom robom. Ja ću platiti to jest već imam plaćen za prvi što je u ovom slučaju tvoj. Al' mi pare moraš ostaviti u PG kod mene i kad tvoja roba bude u PG ja krećem dolje da ponesem pare za treći. To je jedino kako mogu. Jer moram sva tri izvući i platiti. Ako imaš problem sa parama, samo reci da bih vidio šta da radim", poručuje Mijajlović.

Kada je sagovornik izrazio negodovanje, Mijajlović mu je odgovorio da nije mislio da je "klošar", već da zna da je trenutno "zarobljen sa robom", zbog čega objektivno procjenjuje situaciju.

"Brate, ovo da tovarimo i stavimo sa anđelima, onda sve polako završavamo bez problema. Sad samo ovo sa anđelima da prođe, a hoće", napisao je, dodajući i da su GPS uređaji u kamionima isključeni.

Dan prije planiranog transporta razgovarali su i o skladištenju cigareta u Podgorici.

"Kad ga ostaviš u Bar da se nađemo kod mene u kance. kad se vratiš u PG. Samo detalje da utanačimo, do tad ću i ja imati sve detalje od vozača. Samo moramo odmah to micati sa ulica. Ako mislis da ti je puno tri da primiš, da pitam pumpadžiju iz Zete jedan da mi prihvati. Al' neću prije nego ti i ja sve definišemo... Koji je kamion i koje tablice ostavljaš dolje."

Kasno uveče 27. oktobra obavijestio je saradnika da akcija počinje u 5.30 sati i zatražio da ponese dio novca.

"Bar 180 donesi, pa ovo možeš posle."

Nedugo zatim uslijedila su precizna uputstva.

"U 5:30 budi ispred Volija će ti biti kamion upaljen i speman da bucaš. Pratnja ide ispred. Budi ti u Bar od 5. Da vidimo situaciju."

Već oko tri sata poslije ponoći provjeravao je da li je saradnik budan i spreman za polazak, navodeći da su svi u Baru na svojim pozicijama, prenose Vijesti.

"Samo ćeraj i ne brini za crkvu. Idete tri, prate vas ovi. Sve bez problema. Jedan njihov kamion mi što prije oslobodi da se vrati po još robe. U 5:30 tačno. Kod Volija ti je kamion. Pomoz Bože! Sve je po planu... Golf zatamljeni specijalnog je naš da znaš. Iza tebe je ja mislim. I još jedno vozilo njihovo je putem, čisti sve."

Na pitanje saradnika o kamionima, Mijajlović odgovara da su mu rekli kako jedan mora što prije da se vrati po novu robu.

"I da nema GPS to garantuju."

Tokom vožnje između Bara i Podgorice nastavili su komunikaciju, konstatujući da je i jedan "megan" dio njihove pratnje, kao i da su se prerušili tako da ih, kako navode, "ni majka ne bi poznala".

Iz poruka proizlazi i da su policajci koji su ih, prema tvrdnjama iz prepiske, obezbjeđivali, dostavljali informacije o stanju na putu.

"Laguna crna je na drumu, saobraćaj, samo bez prekoračenja. Odmah su ovo poslali da ti pošaljem. I džip granične, da ne brinemo - njihov je... Tvoj zna gdje ide pretpostavljam, ovi idu gore da se parkiraju. Na kružni tok Cetinje - Nikšić parkiran je policijski kombi, unutra dva policajca i jedan civil sa motorolom. Pošli su ovi da vide šta je."

Nešto kasnije uslijedila je i nova poruka:

"Oni meni javili sve ok - miču se."

Nakon dolaska u Podgoricu, Mijajlović je više puta upozoravao saradnike da što prije isprazne kamione kako ne bi bili zatečeni sa robom na ulicama glavnog grada.

Prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, Vladimir Mijajlović je organizovao kriminalnu grupu koja je iz Slobodne carinske zone Luke Bar iznosila neocarinjene cigarete mimo carinskog nadzora, nakon čega su one prodavane i transportovane prema Rožajama i dalje.

Tužilaštvo tvrdi da je izbjegavanjem plaćanja carina, akciza i poreza budžetu Crne Gore pričinjena šteta od najmanje 3.522.643,66 eura.

Optužnica je potvrđena protiv 11 osoba: Vladimira Mijajlovića, Nikole Dedaja, Aldina Mlatišume, Miloša Mišurovića, Darka Novakovića, Hajrule Jahovića, Ž. B., Harisa, Ernesa i Refika Kardovića, kao i protiv pravnog lica "Catwood".

Prema navodima SDT-a, transport organizovan 28. oktobra 2020. godine predstavljao je dio višegodišnjeg djelovanja ove kriminalne organizacije koja se bavila švercom cigareta.

Aldin Mlatišuma uhapšen je i u februaru 2021. godine zbog sumnje na šverc cigareta. On i njegova kompanija "Catwood" tada su obuhvaćeni krivičnom prijavom zbog sumnje da su od početka oktobra do 3. novembra 2020. godine, iz Slobodne zone Luke Bar, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, iznijeli 4.443 paketa različitih vrsta cigareta.