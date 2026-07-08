Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo je istragu protiv vlasnika Tehnomaxa Veska Petranovića, Dražena Vukadinovića i privrednog društva „T.“ DOO Podgorica zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranja novca, prenosi CdM.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Kako piše CdM, prema navodima SDT-a, osumnjičeni su kroz kupovinu, rekonstrukciju i fiktivnu prodaju nekretnina prikrivali stvarno vlasništvo nad imovinom i porijeklo novca za koji se sumnja da potiče iz kriminalne djelatnosti.

„Predmet istrage je prikrivanje i lažno prikazivanje činjenica o vlasništvu nad imovinom za koju se zna da je pribavljena kriminalnom djelatnošću“, saopšteno je iz SDT-a.

Prema sumnjama tužilaštva, Dražen Vukadinović je od sredine 2019. do kraja 2024. godine gotovim novcem Veska Petranovića, u iznosu od 80.000 eura, kupio od pravnog lica „H. b.“ AD Podgorica zemljište površine 2.656 kvadratnih metara sa stambeno-poslovnim objektom, poslovnim i stambenim prostorom, kao i pomoćnim objektima. Iako su nekretnine formalno bile upisane na Vukadinovića, SDT tvrdi da je njihov stvarni vlasnik bio Petranović.

CdM dalje prenosi da je Petranović potom novcem za koji se sumnja da potiče iz kriminalne djelatnosti, zajedno sa sredstvima privrednog društva „T.“ DOO, u kojem obavlja funkciju izvršnog direktora, finansirao rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju tih objekata. Prema sumnjama tužilaštva, u poslovnim knjigama kompanije ova sredstva evidentirana su kao troškovi redovnog poslovanja, iako nekretnine nijesu bile u vlasništvu društva.

„Na taj način njihova vrijednost je višestruko uvećana, nakon čega su D.V. kao formalni vlasnik i V.P. kao stvarni vlasnik zaključili ugovor o kupoprodaji sa pravnim licem ‘T.’ DOO za 200.000 eura, iako kupoprodajna cijena nikada nije isplaćena“, navodi SDT.

Kako piše CdM, nakon toga su nekretnine evidentirane kao imovina kompanije, kojoj je u poslovnim knjigama procijenjena vrijednost veća od 610.000 eura.

Istraga obuhvata i sumnju da je Vukadinović u februaru 2023. godine gotovim novcem za koji se vjeruje da potiče iz kriminalne djelatnosti kupio poslovni prostor u Nikšiću za 55.000 eura, a zatim ga već u oktobru iste godine prodao jednom pravnom licu za 40.000 eura, čime je, prema navodima SDT-a, prikrio njegovo nezakonito porijeklo.

Iz SDT-a su saopštili da se Petranović već nalazi u pritvoru u drugom krivičnom predmetu, dok je Vukadinović u bjekstvu, prenosi CdM.