Prema sumnjama tužilaštva, predmet istrage je transfer milion eura stečenih prodajom droge kriminalne organizacije, čiji su pripadnici, kako se navodi, Milović i Ojdanović

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv četiri osobe zbog sumnje da su učestvovale u pranju milion eura za koje se vjeruje da potiču od prodaje narkotika. Prema navodima istrage, novac je iz Holandije prebačen u Crnu Goru kako bi se prikrilo njegovo nezakonito porijeklo, prensi CdM.

Po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, SDT je donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Ljuba Milovića, Milete Ojdanovića, Ivana Stamatovića i Rešada Kukuljca zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranja novca.

Prema sumnjama tužilaštva, predmet istrage je transfer milion eura stečenih prodajom droge kriminalne organizacije, čiji su pripadnici, kako se navodi, Milović i Ojdanović.

Istraga ukazuje da je novac iz Holandije transportovan u Podgoricu uz pomoć za sada neidentifikovanog člana kriminalne organizacije, kao i osumnjičenih Kukuljca i Stamatovića, s namjerom da se prikrije njegovo stvarno porijeklo.

Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je određivanje pritvora za Rešada Kukuljca, piše CdM.

Mileta Ojdanović i Ivan Stamatović već se nalaze u pritvoru u okviru drugog krivičnog postupka, dok je Ljubo Milović u bjekstvu i za njim je ranije raspisana potjernica.