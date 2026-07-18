Granična policija otkrila falsifikovane boravišne dokumente Poljske i Grčke, koje su, prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni nabavili u Turskoj za po 4.000 eura

Izvor: MONDO

Službenici Sektora granične policije lišili su slobode dva državljanina Egipta zbog sumnje da su pokušali da uđu u Crnu Goru sa falsifikovanim boravišnim dozvolama, saopšteno je iz Uprave policije.

Na Graničnom prelazu „Aerodrom Podgorica“ policijski službenici su juče kontrolisali putnike koji su doputovali avionom na relaciji Ankara–Podgorica, među kojima je bio i S.E.A.M. (41), državljanin Egipta.

On je prilikom kontrole predao boravišnu dozvolu Poljske, ali su granični policajci posumnjali u njenu vjerodostojnost. Detaljnom provjerom utvrđeno je da dokument ima odstupanja u odnosu na original, odnosno da je falsifikovan.

Kriminalistička obrada ukazala je na sumnju da je S.E.A.M. falsifikovanu dozvolu nabavio u Turskoj za iznos od 4.000 eura.

Istog dana, na istom graničnom prelazu, kontrolisan je i dvadesetjednogodišnji državljanin Egipta G.B.M.V, koji je pokušao da uđe u Crnu Goru sa boravišnom dozvolom Grčke.

Policijski službenici su utvrdili da je i taj dokument falsifikovan, a sumnja se da ga je osumnjičeni takođe nabavio u Turskoj za 4.000 eura.

O događajima je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se oba lica liše slobode zbog sumnje da su počinila krivično djelo falsifikovanje isprave.

Osumnjičeni su uz krivične prijave sprovedeni tužiocu na dalju nadležnost.