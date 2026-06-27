Dvojica državljana Gruzije uhapšena, za trećim se intenzivno traga, a policija pronašla dio ukradenog novca

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor rasvijetlili su tešku krađu u kojoj je državljaninu Tivta u Starom gradu ukradeno više od 11.200 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Zbog sumnje da su počinili ovo krivično djelo slobode su lišeni S.K. (36) i L.Š. (44), državljani Gruzije, dok policija intenzivno traga za trećim osumnjičenim J.Č. (33), takođe državljaninom Gruzije.

Kako navode iz policije, kod uhapšenih je pronađen dio novca za koji se sumnja da potiče iz krađe i on će biti vraćen vlasniku.

Sumnja se da su trojica osumnjičenih 16. juna, oko 13.20 časova, u jednom kafe baru u Starom gradu u Kotoru iskoristili nepažnju oštećenog iz Tivta i iz njegovog ranca, koji se nalazio pored njega, ukrali 11.247,96 eura, nakon čega su pobjegli sa lica mjesta.

Prema sumnjama policije, oni su prethodno izvjesno vrijeme posmatrali oštećenog kako bi procijenili najpogodniji trenutak za izvršenje krađe.

Odmah nakon prijave policijski službenici započeli su intenzivne aktivnosti koje su dovele do identifikacije osumnjičenih, za kojima je potom raspisana potraga.

Dvojica osumnjičenih pronađena su na području Ulcinja, nakon čega su sprovedena u Odjeljenje bezbjednosti Kotor, gdje su lišena slobode.

Protiv njih će Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teška krađa, dok se potraga za trećim osumnjičenim nastavlja.