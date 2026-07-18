Broj optužnica Specijalnog državnog tužilaštva porastao je za više od 200 odsto u odnosu na prethodnu godinu, uz značajan rast finansijskih istraga i oduzimanja imovine.

Izvor: Uprava Policije CG

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tokom 2025. godine podiglo je 22 optužnice protiv 145 osoba zbog krivičnih djela organizovanog kriminala, što predstavlja povećanje od 202 odsto u odnosu na godinu ranije, prenosi Portal RTCG.

Prema podacima iz Četvrtog polugodišnjeg izvještaja o sprovođenju Reformske agende Crne Gore za Instrument EU za reforme i rast 2024–2027. godine, povećan je i broj krivičnih prijava, istraga i finansijskih istraga.

Portal RTCG navodi da je SDT tokom prošle godine podnio krivične prijave protiv 277 osoba zbog organizovanog kriminala, što je gotovo 40 odsto više nego 2024. godine. Pokrenuto je i 20 istraga protiv 124 osobe.

U izvještaju se ističe da su bolji rezultati ostvareni i zbog toga što su pojedini predmeti obuhvatali veći broj povezanih krivičnih djela.

Kako prenosi Portal RTCG, statistika Višeg suda u Podgorici pokazuje da su tokom 2025. godine bila u radu 124 predmeta organizovanog kriminala protiv ukupno 847 okrivljenih, među kojima i 53 pravna lica. Riješena su 24 predmeta, dok su u 18 donijete presude.

Posebno je intenziviran rad na finansijskim istragama. Tokom 2025. godine u svim državnim tužilaštvima pokrenuto je 69 finansijskih istraga protiv 190 fizičkih i 31 pravnog lica, kao i 35 finansijskih izviđaja.

Portal RTCG prenosi da je u okviru tih postupaka predloženo privremeno oduzimanje imovine u 22 predmeta, dok je sud u 16 slučajeva odredio privremene mjere. Privremeno su oduzete nekretnine ukupne površine veće od 1,8 miliona kvadratnih metara, više od 100 vozila, 34 skupocjena sata i značajni novčani iznosi.

Napredak je zabilježen i u borbi protiv pranja novca. SDT je tokom prošle godine podnio prijave protiv 48 osoba, pokrenuo 14 istraga protiv 21 fizičkog i pet pravnih lica, te podigao osam optužnica protiv 17 osoba.

Kako navodi Portal RTCG, Finansijsko-obavještajna jedinica otvorila je 998 predmeta, što predstavlja rast od 16,45 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a na osnovu njenih analiza podnijete su prijave zbog sumnje na utaju poreza i pranje novca.