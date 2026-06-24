Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv B.M., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, kao i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno, vijeće Višeg suda je rješenjem od 11. juna ove godine potvrdilo optužnicu koju je SDT podigao 10. marta, prenose Vijesti.

Optužnica se odnosi na ubistva oštećenih A.S. i D.H., kao i na otmicu i ubistvo oštećenog M.R., za koja tužilaštvo tereti kriminalnu organizaciju čiji je pripadnik, prema navodima optužnice, bio i B.M. Navedeni zločini, kako se sumnja, počinjeni su u drugoj polovini 2020. godine na području opštine Danilovgrad.