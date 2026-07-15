Optuženi Boljević je pred sudom danas kazao da je saglasan sa svime što je naveo njegov advokat Srđan Lješković i istakao da on nije počinio ubistvo i da će to dokazati pred sudom. Optuženi Racanović je takođe bio saglasan sa svojim advokatima.

Izvor: Uprava Policije CG

Pred podgoričkim Višim sudom danas je održana kontrola optužnice u postupku koji se vodi protiv Podgoričanina Nikole Boljevića (24), osumnjičenom za ubistvo Budvanina Sima Markovića (52).

Ovom optužnicom ali za krivično djelo nedozvoljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga obuhvaćen je i Vukan Vujačić i Ilija Racanović

Optuženi Boljević je pred sudom danas kazao da je saglasan sa svime što je naveo njegov advokat Srđan Lješković i istakao da on nije počinio ubistvo i da će to dokazati pred sudom. Optuženi Racanović je takođe bio saglasan sa svojim advokatima. Optuženi Vukan Vujačić nije dostupan sudskim organima.

Predstavnik tužilaštva zatražio je od suda da se ova optužnica potvrdi. Stav tužilaštva je da se optužnica zasniva na zakonitim dokazima koji potvrđuju optužbe. Advokati iz redova odbrane su stava da ovu optužnicu treba odbaciti i da nema dokaza ni za osnov sumnje.

"Ovaj predmet je dokaz da više ne postoji nezavisno tužilaštvo u Crnoj Gori i ako je VDT postupio po zakonu i tražio od Forenzičkog centra ono što je tražila odbrana, odbrana to nije dobila. FC je pod Upravom policije i svima je sada jasno da tužilaštvo nema nikakvog uticaja na njih. Možda smo zahtjev trebali poslati direktoru policije umjesto tužilaštvu. Odbrana smatra da je DNK na čauri namješten od strane onih koji su izuzimali dokaze. A zašto ovo kažem, jer da nemaju šta da kriju dostavili bi odbrani ono što traži i što po zakonu ima pravo a to je uvid i kopija svih spisa i dokaza i kako je sve došlo do nalaza i mišljenja vještaka" kazao je danas pred sudom advokat Lješković.

Dodao je da bi sudiji predložio da se sudija obrati policiji i da iskoristi piznanstvo sa direktorom policije.

"Da ga zamolite, ali molim Vas ponavljam zamolite, da odbrani dostavi ono što traži obzirom da to tužilaštvo nije smjelo i nije uradilo. Ako ni Vi to ne smijete, onda to otvoreno recite da odbrana zna kome ubuduće upućuje zahtjeve za dostavljanje dokaza. Nakon saslušanja člana porodice oštećenog VDT je trebao pozvati i uzeti iskaze od Milojka Spajića predsjednika Vlade, Andrije Mandića predsjednika Skupštine, Radoja Zvicera lica u bjekstvu, Nikole Jovanovića predsjednika Opštine Budva, braće Aca i Mila Đukanovića i Mila Božovića bivšeg predsjednika opštine Budva.Tek nakon uzetih iskaza od njih podići optužnicu. Jer Nikola Boljević nije počinio ubistvo na štetu okrivljenog. I od Vas tražim da mi omogućite da pružim najbolju moguću odbranu svom klijentu" kazao je u obraćanju sudiji advokat Srđan Lješković, piše Dan.

Advokat Lješković je zatražio dopismo koji je ranije uputio sudu odlaganje današnjeg ročišta, ali je ročište održano.

"U svojstvu branioca okrivljenog Nikole Boljevića, u krivičnom predmetu koji se vodi po optužnici Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, poslovne oznake Kt br. 2/26 od 29.06.2026 godine, povodom pretresa za kontrolu optužnice, koje je zakazano za dan 15.07.2026 godine u 10.00 časova, podnosimo zahtjev za odlaganje pretresa za kontrolu optužnice i istovremeno podnosimo zahtjev za dostavljanje kompletnih rezultata DNK analiza" naveo je advokat Lješković u zahtjevu koji je predao sudua u koji je portal Dan imao uvid.

U zahtjevu advokat ističe da predlog odbrane da sud odloži zakazani pretres, nalazi se u činjenici da nijesu ispunjene procesne pretpostavke za njeno nesmetano i zakonito održavanje."

"lako je odbrana u više navrata, a posljednji put podneskom od 16.06.20226 godine, zahtijevala od postupajeće tužiteljke dostavljanje kompletne dokumentacije koja se odnosi na DNK vještačenje, i to elektroferograma (rezultata elektroforetskog razdvajanja umnoženih DNK fragmenata i njihove detekcije), kao i DNK profila u formi numeričkih oznaka genskih alela prisutnih na analiziranim genskim lokusima, kako za sporne biološke tragove, tako i za referentne uzorke analiziranih lica, do dana pisanja ovog zahtjeva, nije postupljeno. Ono na čemu odbrana insistira kada se radi od dostavljanu tražene dokumentacije, predstavlja osnov za zaključak sadržine u nalazu i mišljenju vještaka" naveo je advokat Lješković u zahtjevu upućenom sudu.

Dalje je advokat u dopisu sudu ukazao da "uprkos tome što je zahtjev odbrane blagovremeno podnesen i to dopisima od 30.04.20226 godine, 18.05.2026 godine i trećem urgencijom od 16.06 2026 godine što se odnosi na dokumentaciju koja predstavlja sastavni dio izvršenog vještačenja i koji je od neposrednog značaja za ocjenu dokazne vrijednosti ovog dokaza, državno tužilaštvo do dana podnošenja ovog podneska po istom nije postupljeno, niti je odbrani omogućilo uvid u traženu dokumentaciju, o čemu dostavljamo fotokopije podnesaka upućenih nadležnom tužilaštvu."

Stav advokata Lješkovića da je na ovaj način odbrana "onemogućena da izvrši valjanu kontrolu jednog od ključnih dokaza I jedinog dokaza na kojem se zasniva optužnica za dio vezan za krivično djelo ubistvo iz člana 143 KZCG, da po potrebi angažuje stručnog savjetnika ili predloži novo vještačenje, kao i da na pretresu za kontrolu optužnice lice iznese argumentovane primjedbe u pogledu zakonitosti, potpunosti i pouzdanosti predmetnog vještačenja."

"Održavanje pretresa u takvim okolnostima značilo bi da se od odbrane zahtijeva izjašnjavanje o dokazu čija joj cjelokupna sadržina nije stavljena na raspolaganje, što predstavlja ograničenje prava na odbranu, narušava načelo jednakosti postupka, te nije u skladu sa garancijama pravičnog suđenja propisanim odrebama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Posebno želim kao branilac da ukažem da odbrana nije pasivno čekala održavanje pretresa, već je blagovremeno i više puta preduzimala procesne radnje radi pribavljanja kompletne dokumentacije o DNK vještačenju. Stoga razlozi zbog kojih odbrana nije bila u mogućnosti da izvrši potpunu analizu ovog i jedinog dokaza protiv mog branjenika nijesu posljedica njenog postupanja, već činjenice da tražena dokumentacija nije dostavljena uprkos uredno podnesenim zahtjevima. Ovo je posebno važno istaći jer moj branjenik priznaje da su narkotici i pištolj njegovi ali ubistvo na štetu oštećenog Markovića nije počinio" istakao je advokat u dopisu na koji se danas pozvao pred sudom.

Dalje je advokat Lješković naglasio da Imajući u vidu navedeno, odbrana smatra da postoje opravdani i zakonom utemeljeni razlozi zbog kojih zakazano ročište za kontrolu optužnice treba odložiti.

"Te predlaže da sud naloži državnom tužilaštvu da prije održavanja ročišta dostavi odbrani kompletnu dokumentaciju u elektronskoj formi koja se odnosi na predmetno DNK vještačenje, uključujući sve ono što je traženo podnescima koji su sastavni dio ovog zahtjeva kako bi odbrana imala stvarnu mogućnost da izvrši provjeru nalaza i mišljenja vještaka i pripremi svoju odbranu u skladu sa zakonom i kako bi u nastavku postupka bila ravnopravna stranka sa tužilaštvom i da dokažemo nevinost mog branjenika i istinitost njegovih navoda iznijetih tokom davanja odbrane. A ako to po ustaljenoj praksi tužilaštvo ne želi da uradi kao što nije uradilo, tražimo od Suda da nam dostave dokaze koje smo tražili podnescima koje vam dostavljamo u prilogu I to u elektronskoj formi.

A da nadležno tužilaštvo nije u pravu kada ne želi da dostavi traženi dokaz, jer u trećoj urgenciji dostavljen je zahtjev u drugom predmetu u kojem zastupa ovaj branilac od sudije Radovana Vlaovića, po kojem je tužilaštvo i Foreznički centar Danilovgrad, morao da postupi i da dostavi odbrani kompletne spise DNK nalaza" poručio je sudu advokat i u dopisu dodao:

"Molimo sud da ne koriste ustaljenu praksu, da mi potvrdimo pa dokazujte na suđenju... Jer je stvar u tome da dokažemo prije nego dođe do suđenja".

Advokat Bogdan Lukić je takođe stava da ova optužnica ne ispunjava uslove da bude potvrđena. On je ukazao da se optužnica zasniva na iskazima vještaka, na pretpostavkama.

"Na ovakvu analizu moglo bi da se zasniva samo uvjerenje da je moj branilac u nekom trenutku imao kontakt sa bijelom pvc kesom. Ali ne i kad, kada i na koji način. Radi se o pocijepanoj kesi. Sa ovakvim kesama dolaze u kontakt radnici u buticima, marketima..Onda bi ovako mogli svi oni biti optuženi. Takav dokaz nije dovoljan ni za osnov sumnje. Krivična odgovornost mora da se zasniva na činjenicama. Predlažem da sud odbraci ovu optužnicu" istakao je advokat koji zastupa optuženog Iliju Racanovića, piše Dan.

Advokatica Milica Perišić, koja zastupa optuženog Vukana Vujačića, takođe je istakla da sud treba da odbaci ovu optužnicu.

"U odnosu na mog branjenika optužnica ne sadrži dovoljno konkretan činjenični opis njegovih radnji iz kojih bi proizilazilo sticanje osobina krivičnog djela za koje ga tužilaštvo tereti" naglasila je advokatica.

Advokat Srđan Lješković je od suda zatražio da konstatuje da optuženi Boljević sjedi u jedan kraj sudnice a Racanović u drugi. Na pitanje suda zašto je to tako, službenik Zatvorske policije - sprovodnička služba je kazao da je ovo sprovođenje tako urađeno jer su mu nadređeni kazali, a i sami optuženi, da su u veoma lošim odnosima i da ih razdvoje.

Sud će u zakonom predviđenom roku o ovoj optužnici donijeti odluku.