Optužnica podignuta i protiv I.R. i V.V., kojima se stavlja na teret da su kao saizvršioci sa okrivljenim N.B. izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: MONDO

Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv Nikole Boljevića zbog ubistva Budvanina Sima Markovića, ali i krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, pišu Vijesti.

To su saopštili iz VDT Podgorica, navodeći da je optužnica dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.

"Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 30. decembra 2025.godine, u selu Markovići - Opština Budva, sa umišljajem lišio života oštećenog S.M., na način što je iz vatrenog oružja, pištolja, koji je držao bez odobrenja nadležnog organa i neovlašćeno nosio na javnom mjestu, ispalio više projektila u pravcu oštećenog od kojih projektila je oštećeni zadobio sedam strijelnih rana od kojih povreda je kod istog na licu mjesta nastupila smrt, dok je od neutrđenog dana do dana 3. januara 2026. godine, u stanu koji koristi u Spužu - Opština Danilovgrad držao bez odobrenja nadležnog organa vatreno oružje, pištolj i šaržer predmetnog pištolja sa sedam komada metaka, kao i PVC kesu u kojoj se nalazila opojna droga kokain neto mase 499,67 grama koja je bila namijenjena daljoj neovlašćenoj prodaji", piše u saopštenju.

Dodaje se da je optužnica podignuta i protiv I.R. i V.V., kojima se stavlja na teret da su kao saizvršioci sa okrivljenim N.B. izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.