Incident se dogodio u naselju Savina, a slučaj je policiji prijavio sin vlasnika vile.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Eksplozivna naprava bačena je večeras oko 20 časova ispred vile srpskog biznismena i vlasnika Industrije mesa „Matijević“ Petra Matijevića, koja se nalazi na šetalištu Pet Danica, u naselju Savina u Herceg Novom, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, bombaški napad policiji je prijavio Zoran Matijević, sin Petra Matijevića, na čije ime je vila upisana.

Za sada nema informacija o povrijeđenima, niti o okolnostima pod kojima je eksplozivna naprava bačena.

Policija je obavila uviđaj i preduzima mjere na utvrđivanju svih okolnosti događaja, prenosi portal Vijesti.