Protiv D.V. je podnijeta prekršajna prijava, nakon čega je sproveden Sudu za prekršaje u Budvi, Odjeljenju u Herceg Novom

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi uhapsili su jedno operativno interesantno lice, dok su još dvije osobe prekršajno sankcionisane. Kako navode iz policije zbog sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru, uhapšen je D.V. (32) iz Herceg Novog.

“On je tokom uviđaja saobraćajne nezgode vrijeđao i prijetio policijskom službeniku koji je obavljao službene dužnosti. O događaju je obaviješten dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, koji se izjasnio da je riječ o prekršaju iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru. Protiv D.V. je podnijeta prekršajna prijava, nakon čega je sproveden Sudu za prekršaje u Budvi, Odjeljenju u Herceg Novom”, saopštili su iz policije.

Policija je kontrolisala i J.L. (19), osobu blisku operativno interesantnom licu, koja je zatečena kako upravlja motociklom bez registarskih oznaka. Tokom kontrole naišao je još jedan motocikl kojim je upravljao M.M. (21), takođe operativno interesantno lice iz Herceg Novog.

“Daljim provjerama utvrđeno je da su oboje upravljali motociklima bez položenog vozačkog ispita, zbog čega su im izdati prekršajni nalozi. Službenici kriminalističke policije oduzeli su motocikle radi daljih provjera.Po nalogu Osnovnog suda u Herceg Novom, policijski službenici iz Podgorice izvršili su pretres stana, drugih prostorija i putničkog vozila koje koristi M.B. (42) iz Nikšića, operativno interesantno lice, u cilju prikupljanja dokaza i utvrđivanja činjenica značajnih za dalje postupanje”, kazali su iz UP.