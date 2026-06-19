Zaključili su da će maloljetnik tokom dana, uz krivičnu prijavu, biti sproveden na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Hercegnovska policija je sinoć, brzom i koordinisanom reakcijom, locirala i po nalogu državnog tužioca uhapsila maloljetnog državljanina Srbije zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

“Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi sinoć je prijavljeno da je u blizini tvrđave Forte Mare u Herceg Novom jedna osoba zadobila povrede nanesene nožem. Službenici Hitne medicinske pomoći su povrijeđenu osobu transportovali u Opštu bolnicu Meljine radi ukazivanja ljekarske pomoći, nakon čega je utvrđen njegov identitet a riječ je o maloljetniku starom 17 godina iz Herceg Novog”, navodi se u saopštenju.

Odmah po prijavi događaja na lice mjesta su izašli policijski službenici, koji su preduzeli intenzivne operativno-taktičke i kriminalističke aktivnosti, izvršili uviđaj, uspostavili blokadu užeg i šireg područja, izuzeli tragove i druge materijalne dokaze, te sproveli opsežne mjere traganja radi identifikacije i pronalaska izvršioca.

“Sa događajem je upoznat dežurni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, sa kojim su policijski službenici u koordinaciji preduzimali dalje aktivnosti na identifikaciji i pronalasku izvršioca. Sprovođenjem daljih aktivnosti utvrđeno je da je na pomenutoj lokaciji došlo do fizičkog sukoba između oštećenog maloljetnika i za tada nepoznate muške osobe, kada je osumnjičeni oštećenom zadao više ubodnih rana u predjelu stomaka upotrebom noža, nakon čega se udaljio sa lica mjesta u nepoznatom pravcu”, naglašavaju.

Hercegnovska policija je odmah nakon saznanja o događaju započele intenzivnu pretragu terena na području cijelog grada, gdje je brzom reakcijom i efikasno sprovedenim operativnim aktivnostima, u kratkom roku u naselju Savina lociran i kontrolisan maloljetik star 17 godina, kod kojeg je tom prilikom pronađen i oduzet nož sa tragovima nalik na krv.

“Osumnjičeni je potom doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi radi prikupljanja obavještenja i sprovođenja daljih službenih mjera i radnji, kada je utvrđeno da se radi o maloljetnom državljaninu Srbije iz Beograda. Nakon sprovedenih policijsko-tužilačkih aktivnosti i prikupljenih dokaza, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, osumnjičeni je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju”, istakli su.

Zaključili su da će maloljetnik tokom dana, uz krivičnu prijavu, biti sproveden na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.