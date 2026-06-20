Policija tokom pretresa oduzela vatreno oružje, više stotina komada municije i druge predmete

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, oduzeli su vatreno oružje, municiju i druge predmete od jedne osobe iz Herceg Novog, dok je protiv nje podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, postupajući po naredbi nadležnog suda, policijski službenici izvršili su pretres stana i drugih prostorija koje koristi N.A. (54).

Tom prilikom pronađeni su i oduzeti pištolj marke „Zastava M57“, 169 komada municije, vazdušni pištolj sa prigušivačem i 500 komada pripadajuće municije, dugo hladno oružje, djelovi oružja, sredstva za vezivanje, kao i drugi predmeti.

Nakon sprovedenih aktivnosti i prikupljenih obavještenja, sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, koji je naložio podnošenje krivične prijave protiv N.A.

Iz policije navode da su aktivnosti sprovedene u okviru preventivnih mjera usmjerenih na sprečavanje eventualnih posljedica zloupotrebe vatrenog oružja i očuvanje bezbjednosti građana.